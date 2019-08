Al cierre de esta edición, el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos y perteneciente a la lista 501 F Celeste y Blanco de los Trabajadores, Julio Ferreyra que lleva en segundo término a Florencia Romero medía más de 33% frente a los más de 62% que contabilizaba la lista 501 B Arriba Jujuy encabezada por Carolina Moisés que se imponía en la interna peronista.

Sobre estos porcentajes y de cara al resultado final de la elección, el exdirector del Registro Civil expresó a El Tribuno de Jujuy que "el que gana, gana y el que no, debe irse tranquilo a la casa y apoyar al ganador", en esta línea y consultado sobre si pese a los resultados finales buscará o no reunirse con los demás sectores adversarios, indicó que siempre fue "partidario de que la unidad que logramos conseguir en la elección para gobernador, se mantuviera pero lamentablemente siempre hay caprichos que no lo permitieron", dijo haciendo referencia a las tres listas que integran el Frente de Todos.

Consultado por la prensa sobre los comicios presidenciales y las diferentes posturas dentro del partido Ferreyra declaró que en lo que a él respecta va a hacer "todo lo posible para que vamos todos juntos en octubre a trabajar", exclamó y subrayó que "tengo la convicción que en octubre vamos a ir todos juntos".

"Recibimos muchos agravios"

Julio Ferreyra que hizo un balance de la campaña destacó que han sufrido una serie de agravios

"Nosotros cumplimos estrictamente con la premisa de no agraviar absolutamente a nadie pese a que nosotros recibimos agravios de todo color, pero no respondimos a eso. Fuimos respetuosos y me parece que esa es la forma de hacer política. Es la hora de las propuestas y no de los insultos", exclamó.

Sin embargo destacó, "quiero agradecer el afecto que nos ha demostrado toda la gente durante la campaña que para nosotros fue muy austera. Y como no teníamos, lo que hicimos fue dialogar con todos los vecinos y agradezco el trato que nos dieron que fue muy correcto".

Por último, durante la conferencia de prensa Ferreyra aclaró que "una elección no es una guerra es una confrontación de ideas y el adversario no es un enemigo sino alguien que piensa diferente y yo voy a seguir pensando de esta manera".

También se refirió al caso de la fiscal que fue detenida cuando la encontraron ingresando votos apócrifos a un cuarto oscuro, el precandidato indicó que ya se encontraba en libertad y que "aparentemente es una contravención y no un delito".