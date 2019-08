Indignación: Un vecino coloca preservativos usados afuera de su casa. MIRÁ LAS FOTOS

Vecinos del barrio Malvinas Argentinas se mostraron muy molestos e indignados con una persona que vive en la Peatonal 30 del sector de las 820 viviendas porque coloca afuera de su domicilio preservativos que parecen estar usados, dentro de botellas.

En el ingreso a su vivienda están los profilácticos que alarmaron a los vecinos, en especial porque la casa está ubicada frente a una plaza a la que chicos del barrios van a jugar.

También, manifestaron que no es la primera vez que ocurren situaciones de ese tipo con esta persona ya que en reiteradas ocasiones se pronunció muy violento con los vecinos que viven cerca de su domicilio.

En julio del 2017 la misma persona había tenido otro episodio de esta consideración cuando acosó a una adolescente en un colectivo. En esa oportunidad, la joven lo filmó y subió el video que luego se viralizó, a su cuenta de Facebook.

El comentario que hizo al respecto fue el siguiente: “hoy me subí a un colectivo de la línea 16 Unión Bus que va del barrio San Pedrito hacia el centro a las 11:30 am. Y desde que me subí este hombre no paró de acosarme, diciéndome que me quería tocar y mostrándome medias de nailon que tenia pidiéndome que me las ponga, hasta que decidí filmarlo. Estoy tan cansada de vivir así, con miedo. Y las demás personas que estaban allí solo miraban. A esto lo hacemos todos. Todos tenemos que ayudarnos entre todos. Hoy fue a mí. Mañana puede ser tu hija. Y doy gracias a Dios que no pasó más de esto. Pero estoy cansada que no haya justicia y que esta gente enferma piense que es lo más normal acosar a la gente cuando se le da la gana. A ver si las cosas empiezan a cambiar”.