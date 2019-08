"Las capacidades están y hay que desarrollarlas"

Hay un refrán que indica que, si se encuentra un camino sin obstáculos, es probable que no lleve a ninguna parte. Este es el concepto que resume el espíritu que transmite Ernesto Sumbaño, al hacer referencia a los desafíos que tuvo que atravesar en su vida para lograr sus metas teniendo discapacidad visual.

Ernesto Sumbaño es docente de Educación Especial con orientación en personas ciegas o con disminución visual; también es titular de la comisión directiva de Apaca, Asociación Periqueña de Apoyo a Ciegos y Amblíopes, y compartió con El Tribuno de Jujuy su historia con el propósito de alentar a los jóvenes con discapacidad a poner empeño y disminuir con esfuerzo cada barrera que se presenta en la vida.

Ernesto comentó que desde el nacimiento tuvo discapacidad visual, y hasta los 13 años tuvo baja visión, ya que veía con un solo ojo. Esta condición le permitió alfabetizarse; cuando a los 13 años quedó ciego inició sus estudios en el Colegio "Armada Argentina" en la capital jujeña. En ese período tuvo el acompañamiento de Cirilo Mamaní, que también es ciego. Ernesto recordó a Cirilo como "mi instructor, mi estimulador, quien hizo posible tener el impetú necesario para seguir desarrollándome en el ámbito social, cultural".

Al finalizar sus estudios secundarios, cursó algunos años de la carrera de Abogacía en una universidad local. Al no poder concretar esta carrera, buscó otras alternativas para obtener una formación superior y cursó el Profesorado de Educación Especial en Jujuy, donde se recibió con la especialización en ciegos y de baja visión. "Desde allí vengo profundizando acciones desde el modelo social de la discapacidad en las aulas, porque creo que se pueden transformar vidas desde la educación", indicó el docente que actualmente dicta clases en la provincia de Salta.

Sobre su faceta como dirigente social, indicó que desde la adolescencia comenzó a construir un pensamiento y un proyecto de acciones enmarcados en el modelo social de abordaje de la discapacidad. "Mi idea era trabajar no solo para mí sino para todas las personas con discapacidad en la provincia y hace poco cuando asumí el desafío de conducir una asociación de apoyo para ciegos y amblíopes en Perico pude materializar los objetivos que había elaborado desde mi juventud".

Sobre este enfoque de la discapacidad expresó: "Estoy convencido fuertemente de que el modelo social de abordaje de la discapacidad es el que nos permite incluirnos de manera armoniosa con otras personas con discapacidad y con las que no están en situación de discapacidad".

Sobre el desafío que implica trabajar en la educación desde esta perspectiva indicó: "Tenemos que comenzar a transmitir que las capacidades están y hay que desarrollarlas para que las barreras que existen para todas las personas se vayan neutralizando y cada uno pueda alcanzar su sueño".

Ernesto prefiere no centrarse en las barreras que existen en la sociedad sino transmitir un mensaje positivo poniendo énfasis en el esfuerzo y la superación. "Es como un doble sentido, si quiero algo me dedico a alcanzar ese objetivo. La barrera muchas veces está en cuanto me dedico a alcanzar mi objetivo y cuanto el otro me lo permite, entonces la barrera está construida por las dos partes. Es una construcción subjetiva de la persona que está en situación de discapacidad y una construcción subjetiva de las personas que no lo están".

La importancia del apoyo familiar

Sumbaño dijo que el trabajo de las familias de las personas con discapacidad es vital para su desarrollo, de manera tal que les permita un futuro de independencia.

Las familias son formadoras de valores y principios, por lo tanto instituciones intermedias y gubernamentales deben convencer a los familiares que tienen que construir una persona con valores y una subjetividad que armonice y se incluya con el otro que es diferente. Ese es el primer desafío. Y que si hay barreras, que la persona con discapacidad tenga las herramientas para poder modificar ese entorno. Una persona con discapacidad puede ser un dirigente, puede ser un líder que despierte una chispa para que el modelo se siga profundizando".

Sobre cómo abordar la discriminación hacia las personas con discapacidad, señaló que "la discriminación es inherente a la vida humana, hay discriminación positiva y negativa. Lo más importante es no confundir la discriminación con discapacidad. Muchas veces sin querer se comete ese error".

"Cuando la discriminación nos beneficia no la vemos y cuando nos perjudica nos escudamos detrás de ella. Hay que ir aclarando que la discriminación es inherente no a la discapacidad sino a cualquier situación", concluyó el docente.