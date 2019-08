“Un ciclo positivo”, dijo Bertil Kindgard

La Copa Jujuy de básquet dejó aristas altamente positivas en una disciplina bastardeada por muchos años en la cual la actividad fue muy pobre. Por eso, Bertil Kindgard, integrante del tridente que interviene en la Federación Jujeña, destacó que fue un “ciclo positivo”.

“Fue un ciclo extremadamente positivo, superó las expectativas para ser una primera Copa Jujuy, donde había muchas cosas por aprender, que fue muy movilizante en el interior, había que estar los sábados a la noche a las 22, 23 horas con partidos en La Quiaca o Tilcara, realmente le reconozco el aporte de los integrantes de la Secretaría de Deportes por el esfuerzo que realizaron, trabajaron como equipo y nos sorprendió en el esfuerzo que se puso”, declaró ante El Tribuno.

Kindgard remarcó el importante acercamiento del Gobierno de la Provincia, “las cosas hay que decirlas como son, nosotros como Federación Jujeña no la fuimos a plantear sino que fue una propuesta del Gobierno, la iniciativa fue de Julio Bravo, Yolanda, con la idea de reproducir esto, fue una construcción muy buena y se logró que se esté jugando Copa Jujuy, el torneo de cada asociación y paralelamente el Regional de clubes, algo que no sucedía hace 20 años por los menos”.

Lejos de caer en la soberbia, el directivo reconoció que tuvieron errores, “y como siempre, cuando se termina un torneo quedan puntos a tener en cuenta para mejorar, por ejemplo fuimos amplios en el sentido que habían asociaciones en formación u otra que estaban levantando su personería jurídica vencida, fuimos amplios en decir esta primera Copa Jujuy arranca con las asociaciones en formación pero la próxima edición ya tienen el reglamento y saben que solamente la van a jugar aquellos clubes que formen parte de una asociación en su respectivo distrito y que esté bien conformada”, sostuvo al tiempo que se refirió a la inscripción de los jugadores, “más formalidad, más asociaciones, los chicos que jueguen deben estar en Fiba organiza, es decir que todos deben estar dentro del sistema federado, porque pese a todos los esfuerzos que hicimos no estamos con todos los jugadores correctamente federados”, anunció.

Por otro lado, se refirió al tiempo de intervención que están llevando adelante, “miro un año para atrás y estoy seguro que estamos en el camino correcto, que nos va a llevar cuatro, cinco años terminar de normalizar esto separando diferentes aristas, por un lado lo institucional, por otro lo deportivo y por otro lo edilicio, porque el estadio se va recuperando de a poco con un convenio con el Gobierno de uso abierto”, finalizó.