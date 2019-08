La docente Ana Rebollo dicta talleres de danzas folclóricas

Se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte de los talleres de danzas folclóricas que se dictan en el espacio local ubicado en calle Senador Pérez esquina San Martín de nuestra ciudad. Las clases a cargo de la profesora Ana Rebollo comenzaron ayer y se renovarán semanalmente hasta el mes de diciembre. En diálogo con nuestro medio la docente ofreció detalles de la actividad.

Así, en primera instancia indicó que se habilitarán dos talleres, uno destinado a principiantes los lunes y miércoles de 20 a 21 y otro para alumnos intermedios los viernes de 20 a 21.30. Asimismo se refirió a la metodología de trabajo durante las clases, "en cada encuentro le damos mucha importancia al entrenamiento físico y también a los ejercicios de respiración para luego abordar las danza, las correspondientes secuencias folclóricas sin problemas, para que cuando empecemos el montaje de la danza no haya impedimentos", explicó. Después agregó, "trabajamos mucho con el autoconocimiento desde lo fisco, vemos los límites de cada uno, determinamos hasta donde pueden llegar y después ampliamos las capacidades y se dan resultados que los mismos alumnos no esperan, que piensan que no van a poder alcanzar", indicó.

Y luego consultada sobre si la propuesta culminará con una muestra final señaló, "puede ser, pero todo depende de la decisión de los alumnos, nosotros utilizamos otra modalidad. En cierto momento del entrenamiento, nos vamos a peñas y hacemos las prácticas allí, eso es muy divertido como una manera de festejar los logros", afirmó.

Finalmente Rebollo, de larga trayectoria en la enseñanza de ritmos de nuestra tierra, subrayó otro de los propósitos del curso, "otro objetivo que perseguimos con los talleres es ofrecer un espacio de distensión, es una propuesta para poder desentenderse de la rutina y concentrarse en otra cosa totalmente distinta y aprender a bailar. Es un espacio de relax y de preparación física, para divertirse aprendiendo y manejar un lenguaje artístico que resulta gratificante no solo para los alumnos sino también para uno como docente. Porque yo particularmente quedó muy feliz con el trabajo realizado", concluyó.

Los costos de los talleres fueron fijados en $ 650 (principiantes) y $ 500 (intermedio).

Todos aquellos que deseen participar de esta actividad podrán obtener más datos al respecto o inscribirse llamando al siguiente número telefónico 388 579-9011.