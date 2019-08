No hubo sorpresa por resultados

En un contexto poselecciones y un impacto importante por los resultados, en la calle la gente consultada por El Tribuno de Jujuy coincidió en que si bien sorprendió en algunos casos, otros lo esperaban por la mala situación económica reinante. La mayoría estimó que no se podrían revertir los resultados.

En una breve consulta de este medio, se consultó a la gente al azar si le sorprendió el resultado de las elecciones de las Paso, y además si considera que esto se podrá revertir por el Gobierno del presidente Mauricio Macri. Las respuestas si bien no fueron significativas numéricamente, apuntaron a la situación económica.

En algunos casos entendían la causa de los resultados recientes en las urnas. Fue el caso de los jubilados, quienes expresaron pesar por las dificultades para afrontar el costo de los medicamentos, o elegir entre su tratamiento y alimentos.

Otros de los consultados expresaron en coincidencia que se trató de una respuesta a la situación económica que devino en el desempleo que observan en la generalidad, y en las dificultades de las familias de salir por los gastos ante incrementos constantes de precios e impuestos.

Hubo quienes expresaron su preocupación por lo que vendrá hasta llegar a octubre. Incluso mencionaron el factor del dólar como determinante en nuevos aumentos de precios, cuando la divisa daba un importante salto en su cotizacón.

Opiniones

“No me importa la verdad. Las elecciones son las mismas siempre, esté quien esté son iguales. Escuché a mucha gente que decía que quería que vuelva Cristina. Para mí no tiene sentido. Puede ser que Macri pueda revertir esto hasta octubre, la otra vez pasó lo mismo, hay poca diferencia, puede pasar”.

“Me sorprendió un poco, pensando que la gente pueda darse cuenta de que hay más alternativas, darle una oportunidad a otro candidato con nuevas ideas. No creo que lo revierta, la gente está votando más por odio, si bien no estoy a favor tampoco; Macri prometió mucho y defraudó”.

“Estoy muy sorprendida, tengo esperanza de que se revierta ahora en octubre, porque no le veo futuro con todo lo que hemos pasado con la señora Cristina Fernández. La verdad es que me gustaría que el presidente Macri cambie el resultado en las próximas elecciones de octubre ”.

“La verdad no me sorprendió el resultado de las elecciones, porque a la gente que en realidad es trabajadora le está costando muchísimo. En octubre me parece que va a ser más participativa, y la gente va a tener más posturas para elegir. Ahora fue como un castigo, la gente está muy enojada” .

“Era sabido lo de las elecciones por lo que viene haciendo Macri. Creo que se sabía, uno que mira de afuera, era voto castigo. No creo que lo pueda revertir por la situación, por lo que está pasando la gente, hay mucha gente en la calle, está muy mal, mucho más que antes”.

“No, no es ninguna sorpresa. En vez de hacer internas, cada uno por su lado hizo un mal decreto. ¿A quién le ganó Cristina? A nadie, compitió contra nadie. ¿Macri a quién le ganó?, a nadie porque no tenía adversario. En octubre no tiene nada que revertir, Macri gana”.

“Yo quedé encantada con el resultado de las elecciones, no me sorprendió, el año que viene vamos a estar mucho mejor, gracias a Dios no vamos a pagar mucho la luz, esperemos que estemos bien. Macri no va a poder cambiar eso, y si la gente lo vota es que no sabe pensar en la familia”.

“No me sorprende mucho este resultado por las cosas que está haciendo Macri, no cumple con lo que había dicho. Sabía que iba a salir Cristina, dicen que robaba pero estábamos estable, Macri cada mes aumenta el gas, luz. Macri no va a revertir eso, dijo que iba a seguir con el ajuste”.

“No mucho porque la gente ya está cansada, han quedado tantas familias sin trabajo, y no les alcanza. Salen a buscar haciendo pan, vendiendo cosas. La gente se cansó de no tener. No creo que Macri lo revierta, ¿qué va a ofrecer?, los jubilados no tienen para comprar remedios”.

“Me sorprendió la diferencia en todo el país y sobre todo en provincia de Buenos Aires. Es una clara respuesta a todo lo que está llevando a cabo este Gobierno de promesas incumplidas. Jujuy no escapa a eso. Es muy difícil que revierta esto. Me preocupa cómo va a responder el dólar”.

“Estaba previsto que iba a ganar Cristina por la situación económica que está pasando el país con Macri. Me sorprendió la diferencia que fue bastante. Yo no sé si podrá revertir esto, está mitad-mitad de posibilidades, así que veremos lo que pasa. Esto se va a ver en octubre”.



“Me sorprendió, no esperaba que esto pasara en Jujuy, pero bueno, la gente que trabaja siempre sale adelante. Ojalá lo pueda revertir porque en Jujuy hay mucha gente que piensa que no estuvimos mal o se olvida lo que pasó con Milagro Sala, los acampes, cortes, volver al caos no era necesario”.

“Mucha sorpresa por el resultado. En octubre no va a poder revertir, si tuvo tanto tiempo y miren a lo que llegamos. No se puede confiar ya. Ya la hemos tenido a ella y nos defraudó, espero que venga no con pensamientos dañinos, porque tuvimos que elegir a otro que nos defraudó también”.

“No me sorprendió, ya sabíamos porque el dólar no baja, sigue subiendo, yo como jubilada siento que estoy entre los pobres. No alcanza para los remedios, te curás o comés, cuando toda la vida trabajamos. Revertir depende de él, pero sí el año que viene nos va a tener igual que estamos ahora...”.