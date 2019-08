Nueve mujeres acusaron a Plácido Domingo de acoso sexual

El tenor español Plácido Domingo, una de las figuras más importantes de la lírica mundial, fue acusado de acoso sexual por nueve mujeres, entre las que se encuentran ocho cantantes y una bailarina.

De acuerdo con los testimonios de hechos ocurridos a lo largo de tres décadas, a partir de los años ´80, el artista presionaba a las víctimas en los comienzos de sus carreras con perder sus trabajo si no mantenían relaciones sexuales con él y castigaba profesionalmente a las que se negaban.

Las denuncias fueron publicadas en las últimas horas por la agencia estadounidense AP que sólo identificó a una de las víctimas, la mezzosoprano Patricia Wulf.

Tras conocerse las acusaciones, Domingo dijo que son "inexactas" y que "es doloroso" escuchar que haya podido "lastimar a alguien".

No obstante, señaló que "las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado".

Wulf, en tanto, dijo que rechazó a Domingo en varias oportunidades ante sus insinuaciones, pero finalmente accedió a tener sexo.

"Me rendí y me acosté con él. Se me acabaron las excusas. Fue como, Ok, supongo que tengo que pasar por esto", expresó en declaraciones publicadas por Antena 3.

Si bien las denunciantes no pudieron aportar pruebas, existirían testimonios de colegas que las avalarían sus acusaciones.