Un conocido cantante mató al asesino de su esposa en medio de un robo

A eso de las 4 de la madrugada, dos ladrones asaltaron a la pareja con armas blancas. Uno de ellos apuñaló a la mujer, de 29 años, la cual murió momentos más tarde por la gravedad de las heridas. En un intento por frenar al delincuente, Muñoz reaccionó en su contra, lo desarmó y luego lo asesinó.

La policía colombiana detuvo al cantante de música popular esa misma noche por el homicidio del agresor, sin embargo, un juez le otorgó la libertad provisional al día siguiente mientras continúa el proceso de investigación.

“Se acercó a mí con un arma blanca, con el cuchillo, y me dijo ‘deme todo, deme todo lo que tenga y no haga nada’, y mi esposa al ver la situación no tuvo la misma calma que yo tuve y quiso confrontar al bandido“, dijo Muñoz a Noticias Caracol.

Debido a que su mujer opuso resistencia, el delincuente la frenó a cuchilladas que le produjeron graves heridas y luego desembocaron en su muerte mientras era atendida en el hospital de Fusagasugá.

“Logré desarmar al bandido y en un momento de ira, de dolor, de rabia, de impotencia, no tuve más remedio que acabar con él“, confesó Richard Muñoz angustiado.

Muñoz dijo que ahora teme por la seguridad de él y la de sus dos hijos, un niño de 12 años y un bebé de apenas unos meses, ya que el malhechor muerto pertenecía a “una banda que ya lleva bastante tiempo cometiendo fechorías en Fusagasugá, una banda bastante complicada de criminales que no tienen piedad“.

Fuente: Bles.com