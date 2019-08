Julieta Cardozo tiene todo listo y hoy parte rumbo a San Juan. La boxeadora jujeña el viernes a la medianoche peleará con María Román por el título del mundo categoría gallo de la Federación Internacional de Boxeo.

En los bolsos, la “Zorrita” Cardozo cargó de todo, una foto de su hijo, sus padres, imagen de la Virgen, Jesús, como creyente que es, pero principalmente la ilusión de poder concretar lo que todo boxeador sueña, ser campeón del mundo. “Feliz, ansiosa sobre todo, es una oportunidad que no puedo desaprovechar y aquí esperando que llegue la pelea, muy concentrada, lista para el viaje”, le dijo a El Tribuno de Jujuy después de la última práctica en el gimnasio de calle Antenor Sajama 754 de barrio Malvinas.

Cardozo contó que fue lo primero que se le cruzó por la cabeza cuando su entrenador Daniel Miranda le dijo sobre la chance mundialista “lo primero que pensé fue la rival, ya pelee dos veces con ella, pero esta vez será diferente, las dos tenemos más peleas, más roce, más experiencia, por el título del mundo es lo que un boxeador sueña, es la tercera oportunidad que tengo y espero no desaprovecharla porque venimos haciendo un trabajo intenso, bien, fuerte, me estuvo costando mucho pero llegamos bien”, puntualizó.

La pugilista jujeña llega “muy bien, con el entrenamiento, ya veníamos haciendo un trabajo fuerte antes de la pelea por el título argentino, y después de Catamarca seguimos por el mismo camino, por eso también aceptamos pelear porque veníamos con esa continuidad, ese ritmo de entrenamiento que todo profesional necesita, ya aflojamos y estamos en el punto justo”, comentó. Eso sí, sabe que será visitante y eso tiene desventajas “por supuesto, todos sabemos que pelear afuera tiene sus desventajas, sobre todo en este deporte, sabemos que ir de visitante te juega mucho en contra y uno debe ir a dejar todo, y voy por todo o nada, así será la pelea con Roman, es lo que tengo en mi cabeza, estoy mentalizada, salir con todo”, opinó.

La “Zorrita” Cardozo será la tercera vez que peleará con María Román, las otras dos fueron victoria de la jujeña, por lo tanto la conoce “no sé si tanto cuidar, pero si ella tiene un estilo bastante particular que maneja mucho las piernas, es bastante veloz con las piernas, los brazos, pero creo que boxeándola vamos a hacer una buena pelea”.

Julieta Cardozo remarcó que va por todo “aquí está en juego todo, mi carrera, la bolsa, lo económico y voy por todo, lo primero es lo económico, necesito ganar plata, voy por la plata y después el título, la gloria, pero primero y principal es la plata, de la gloria no vive el boxeador, si gano voy a ser campeona del mundo y tendré más chances de volver a pelear”, subrayó la boxeadora agregando “hoy soy campeona argentina y voy por más”.