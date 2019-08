"Solo un 5% de las mujeres en el país ocupa presidencias de corporaciones"

-¿Qué espacio están ocupando las mujeres en estos tiempos en el sector empresarial?

-Si bien estamos mucho más posicionadas y ocupando muchos más espacios en áreas que antes eran exclusivamente de hombres, todavía falta. Son muchas las provincias en las que todavía hay que transmitir el empoderamiento de las mujeres que está faltando.

Pero en realidad, el poder lo tienen. Es cuestión de saber usarlo, aprovecharlo y sentir que lo tenemos y fundamentalmente, no tener miedo.

En el mundo empresarial solamente un 5% de mujeres en la Argentina ocupa las presidencias de las corporaciones. A medida que la pirámide se va acercando a la cúspide hay cada vez menos mujeres, es inversamente proporcional. Todavía a las mujeres les falta crecer en esos ámbitos de decisión.

-¿Por qué? ¿Qué es lo que todavía las mantiene sin poder llegar a las cúspides?

-Quizás lo que nos falta es el trabajo propio. Tenemos que trabajar más en las redes, crear nuestras propias redes, tenemos que negociar y dedicarle el tiempo necesario para el crecimiento. Claro que influye también mucho la cultura de que los hombres son los que mandan y que son los únicos que pueden llegar a esos puestos de liderazgo y parece que a las mujeres todavía no les tienen la confianza culturalmente para que pueda estar en la cúspide.

-¿Hay ámbitos en los que se les haga aún más difícil llegar?

-Nos juega en contra la cultura. Sí hay ámbitos que son más costosos todavía como el mercado de capitales, las finanzas, los bancos y ni hablar de los sindicatos que son monarquías de hombres.

Hay segmentos en los que justamente juegan con lo cultural, con esto que se cree que la mujer está más capacitada para el tema de los servicios, por ejemplo, cosa que no es verdad. Pero culturalmente donde se cree que la mujer está más capacitada quizá tiene más posibilidades de ir ascendiendo normalmente. Por consiguiente, en lugares en los que "son para hombres" le cuesta más a una mujer.

-Y las mujeres que logran llegar y ganan su espacio sufren...

-La mujer sufre, pero también por el cuidado de los hijos. Hay una determinada edad en la que la mujer está en época de tener hijos y eso también le juega en contra porque la empresa en la que trabaja ya está pensando que se va a tener que tomar tres meses de licencia. Y todo esto le juega en contra, inclusive para su sueldo, para su ascenso.

Y en determinadas etapas de la mujer hay brecha salarial que le quita las posibilidades de ascender o bien las frena durante una determinada época de su vida. Son muchas las cosas que atentan contra el desarrollo, el crecimiento y el avance en los lugares de mayor liderazgo.

-¿Cuál fue el motivo por el que desde Gema eligieron a Jujuy para llevar a cabo el II Congreso Mujeres Hoy?

-Esta es la segunda edición de este congreso. El primero fue en el año 2017. La idea es hacer año por medio un congreso regional aquí en la provincia. Elegimos Jujuy debido a que una de nuestras integrantes de nuestra comisión directiva conoció a la senadora Silvia Giacoppo en un evento, y fue allí cuando a ella le pareció fantástica la tarea de Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas (Gema). Conoció nuestra asociación y nos invitó a su provincia a que hagamos un congreso porque hacía falta motivar a las mujeres e inspirarlas. Fue ella la que nos trajo esa idea y así fue que decidimos que fuera en Jujuy nuestro primer congreso regional.

-¿Con qué mujeres se han encontrado en este evento?

-Nos encontramos con mujeres que tienen un potencial inmenso. Que tienen muchas ganas pero que necesitan orientación emprendedora de distinta índole, porque es muy amplio el abanico de emprendimiento desde repostería hasta moda, artesanías hechas con mimbre, cosas dulces naturales para celíacos con stevia, etc.

Hay mucho potencial, algunas están más desarrolladas y otras tantas que necesitan mucha orientación en cómo seguir ya que están en su primera fase. Por eso este congreso, para acercarles todas estas herramientas, desde cómo acceder a la financiación, como usar las redes sociales y cómo construir una identidad digital a través de las redes y sobre todo lo que pasa en el mundo.

-Son muchos los miedos a la hora de pensar en emprender, ¿cualquier mujer puede ser empresaria?

-Por supuesto, todas somos emprendedoras. Una empresaria es una emprendedora. Quizás la empresaria es la que ya transcurrió y ya superó crisis por un largo tiempo pero que logró hacer más sólida su empresa, pero en definitiva todas somos emprendedoras.

-¿Qué se necesita para dar el primer paso?

-Animarse. Ser emprendedora es casi como saltar al vacío, es dar un salto en el que uno no sabe con qué se va a encontrar. Siempre en la vida de empresaria uno está asumiendo riesgos permanentemente y tomando decisiones que también dan miedo y muchas veces estamos solas y aunque estemos acompañadas de nuestra familia, el momento de la decisión es único.

Hay que animarse y no tener miedo. Lo peor que puede pasar es tener que cambiar el rumbo.

-¿En qué situación se encuentra hoy la mujer latinoamericana en el campo laboral?

-Yo creo que venimos bien pero que también ya en determinados temas tenemos que dar una vuelta de página. Claro que depende también de las regiones geográficas, Latinoamérica no es lo mismo que Europa que es donde venimos mejor, y para ello implementó leyes de cupo para impulsar que ingresen más mujeres a través de la ley.

En América Latina aún esto no ocurre y si bien en Argentina somos pioneros en muchas conquistas de las mujeres como el voto femenino y la ley de cupo en el Congreso, todavía nos falta. Tenemos que aprender de esos otros países que vienen mucho más evolucionados y tenemos que lograr ese 50% porque si no integramos a la mujer en un igual, la economía del país y la regional pierde. Se tiene que tomar a la mujer como una socia en todo para mejorar el PBI mundial y no considerarla en una posición de desventaja y es en eso por lo que estamos luchando desde cada asociación y congresos que hacemos.

-¿Las mujeres tenemos todavía materias pendientes?

-Sí, tenemos muchas materias pendientes. Hay muchos mandatos culturales que todavía nos pesan, los estereotipos. Las tareas que culturalmente son asignadas a las mujeres como las responsabilidades del hogar y del cuidado que culturalmente parece que son asignados a las mujeres cuando en el mundo ya se está hablando de responsabilidades compartidas.

Las tareas domésticas, el cuidado de los niños y ancianos son actividades asumidas por la mujer por mandato cultural y social y son tareas que le quita tiempo al tiempo productivo de la mujer. Por eso hay muchas asignaciones pendientes culturalmente y es ahí que nosotros tenemos que mudar nuestra matriz mental cultural para darle la bienvenida a ese nuevo paradigma que son las tareas y responsabilidades compartidas.