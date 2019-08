Les vendieron un perro que no era de la raza que quiso comprar

PERRO CANICHE / ELLAS COMPRARON UN MICRO TOY PERO LE DIERON UNO NORMAL.

Una mujer y su hija compraron el año pasado un perro de raza caniche micro toy pero al tiempo se dieron cuenta que el can no era de esa raza, porque creció más de lo normal. Por esa razón demandaron a la persona que le vendió el animal.

Lo compraron en octubre del año pasado y cuando empezaron a llevarlo para que le realicen los controles médicos, el veterinario les dijo que por su tamaño no podía ser un micro toy pero sí un caniche normal.

La situación indignó a las mujeres que de inmediato se comunicaron con la persona que le había vendido el perro, que tendría una empresa que se dedica a comercializar canes. Cuando le contaron lo ocurrido, la vendedora intentó esquivarlas y no accedió a resolver el problema.

Al respecto, Gabriela Méndez, una de las personas perjudicadas, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, mencionó que "fue un regalo para mi hija que tiene 18 años el perrito que está a nombre de ella. Llegó a casa el 4 de octubre, lo que quisimos comprar era un caniche micro toy y buscábamos a alguien serio para que nos lo venda. Mediante el Facebook encontramos a esta marca y de ahí nos comunicamos con ellos".

Siguió diciendo que "ahora la página está cancelada porque se prohíbe vender animales por internet, pero en ese momento la vimos ahí y nos comunicamos. El perro es caniche pero no es micro toy. Nos dimos cuenta en diciembre o enero de este año cuando nos dijo el veterinario porque creció y mucho y pesa de más".

Desde ahí, "mi hija habló con la chica que nos vendió y ella se cerraba con que era micro toy. Nunca quería concretar una cita y en una oportunidad le respondió mal a mi hija, eso me molestó y la hablé yo. Ella decía que era una intermediaria y yo le pedí hablar con algún encargado pero se negó. Igual después nos enteramos que ella es la única responsable de esa empresa", añadió.

Asimismo comentó que "queríamos arreglar la situación porque era algo que yo no compré. Lo que yo le decía era que nosotras habíamos planificado cierto gasto para alimento y que eso queremos que nos reponga. Pero ella siempre se negó".

Actualmente el animal pesa más de 8 kilos y eso no corresponde al peso de un micro toy que debe pesar hasta 4 kg como máximo.

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que el micro toy sale más caro que un caniche normal. "Nosotras pagamos 4 mil pesos, sin papeles, porque no nos interesa para negocio ni nada de eso", agregó.

Después de que la vendedora se resistió en varias ocasiones a hacer un arreglo, las damnificadas se comunicaron con la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) para que intervengan desde lo legal.

Remarcó que "ella quería que lo devuelva y que me daba cualquier otro perro. Pero no es un mueble o algo material porque no encariñamos mucho. Lo que nosotras le pedíamos era una retribución mediante alimentos, pero siempre se negó a dárnosla".

"Es un caso muy particular y bastante raro”

La abogada Patricia Tabera, delegada de UCU, explicó que “era una situación que podía arreglarse pero esta persona no quiso y ahora tendrá que pagar un abogado. Así que le hicimos una intimación. Es un caso muy particular y bastante raro”.

En este caso pasaron cosas inusuales, distintas a cuando la cuestión en juego es algo material.

“Porque al ser un perro hay una afectación sentimental, no es como una heladera, por ejemplo. Cuando hay algo material pueden pasar tres cosas que en esta situación no pueden darse. Que te reparen lo que compraste y estaba roto, que te den una tasa equivalente pero ellos no quieren devolver al perro que compraron porque ya es parte de la familia, y lo otro es que te devuelvan lo pagado”, indicó.

“Pero si entra la demanda por daño moral”, sostuvo Tabera, quien agregó que “también pasó en este caso que la persona que vendió el animal se resistió a llegar a un acuerdo y nos envió una carta documento que decía, entre otras cuestiones, que desconocían a UCU. La mujer demandada se dedica a comercializar animales y tiene una marca para hacer eso”.

En la demanda realizada por la asociación sostienen que “vulnera el trato digno que los artículos 8 de la Ley 24.240 y el 42 de la Constitución Nacional”.

Más quejas por planes de ahorro

Para consultas sobre problemas que tengan los consumidores se deben comunicar con el Facebook de la ong: Ucu Jujuy.

Tres de cada cinco consultas que llegan a UCU son por las subas excesivas de las cuotas de los planes de ahorro de autos, sostuvo Patricia Tabera, la delegada de la entidad en la provincia.

En ese sentido, la abogada sostuvo que “el problema es lo extraordinario que fue la suba y que la empresa en vez de consultarte si podías o no seguir con el plan de ahorro directamente seguía emitiendo costos. En 2018 las empresas administradoras de planes de ahorro se han posicionado como las número uno del ranking de demandadas por los incansables abusos protagonizados en contra de los derechos de los consumidores”.

Consecuentemente, “llegó el 2019 donde la catarata de demandas contra estas empresas y contra éste mercado empresarial en general son demasiadas y siguen en aumento. Consigo traen muchas consecuencias negativas para los derechos de los ahorristas argentinos”, afirmó.

A estas quejas le siguen aquellas vinculadas a bancos o tarjetas de crédito, “por consumos desconocidos. Son aquellos consumos que se dan sin el consentimiento del consumidor. Estos casos generalmente no llegan a judicializarse, por el momento solamente tenemos dos porque apenas presentamos la nota con nuestro sello y membrete para que devuelvan ese consumo desconocido la situación, la mayoría de las veces, se resuelve”, manifestó.

Al respecto afirmó que “hay muchas consultas sobre eso, el ’si pasa, pasa’ es muy común. Después nos llegan muchos otros casos raros”.

Hizo referencia a uno de los casos que se resolvió mediante la participación de UCU, “un chico compró una heladera que tenía una falla. Fue al lugar donde la compró varias veces y no le resolvieron la situación. Hasta que nosotros intervinimos mediante una nota y recién le cambiaron la heladera, y hasta le extendieron la garantía y le regalaron una almohada”, dijo.