Macri anunciará un paquete de nuevas medidas económicas

El Gobierno prepara un paquete de medidas económicas, que incluirían la suba del mínimo no imponible de Ganancias, créditos blandos y más moratorias para las pymes, con el fin de tratar de revertir la dura derrota electoral en las Paso, y que se presentará entre hoy y mañana.

Si bien circuló la versión de que las medidas incluirían subir de $4 a $6 por dólar las retenciones a las exportaciones de soja, maíz y trigo, el ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, lo negó al final de la tarde.

"En el anuncio de medidas que prepara el Gobierno no se contempla el aumento de los derechos de exportación", sostuvo Etchevehere.

El presidente Mauricio Macri le pidió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, avanzar en esas iniciativas, durante un encuentro mantenido en la Casa Rosada.

En la reunión también participó el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, con quien se analizaron las herramientas con que cuenta la autoridad monetaria para poner freno a la estampida del dólar. El paquete de medidas apuntaría a descomprimir el descontento de la clase media, que votó mayoritariamente contra el Gobierno en la elección del domingo último, en especial subiendo a $70 mil el mínimo no imponible de Ganancias.

También participaron de los encuentros el ministro de Producción, Dante Sica, y el titular de la Afip, Leandro Cuccioli.

El candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, ya había señalado que la clase media le dio a espalda al Gobierno en las primarias.

El Gobierno apurará, además, la convocatoria al Consejo del Salario, con el fin de determinar un aumento del sueldo que superaría el 30%.

Dujovne habría iniciado los contactos con el FMI para que autorice la utilización de partidas destinadas a reanimar una economía que no remonta.

La gobernadora María Eugenia Vidal había adelantado que ante la fuerte suba del dólar su equipo preparará medidas para "acompañar a las familias que más lo necesitan y reforzar el trabajo con municipios y referentes sociales".

En tanto, Cuccioli dijo que "lo que nosotros vamos a seguir haciendo es estar muy cerca del contribuyente con los planes de pago, y estar siempre buscando la mejor manera de acompañar al contribuyente en este momento".

Pero explicó que las medidas en materia impositiva debían ser aprobadas en el Congreso.

Tras un nuevo encuentro con Macri, Carrió reforzó su propuesta a través de Twitter: "Le pedí expresamente una reunión formal al presidente del Interbloque, Mario Negri, para tomar medidas legislativas en materia de impuesto a las Ganancias, moratorias impositivas y suspensión de ejecuciones", señaló.

Ante las fuertes versiones sobre un alza de las retenciones, el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, había advertido que esa medida "sería una complicación para el sector". "Es un fuerte rumor, y va a ser una complicación para el sector. La supuesta suba de retenciones agarra al pequeño y mediano productor sin producción prácticamente", sostuvo Achetoni.

Mauricio Macri tuvo una intensa jornada que comenzó por la mañana en la Quinta de Olivos con un encuentro con Elisa Carrió, quien propuso una serie de medidas para los anuncios que se harán en breve. Macri arribó a la Casa Rosada donde encabezó varias reuniones con distintos funcionarios hasta las 18, cuando se retiró de la sede gubernamental. Por el edificio de Balcarce 50 pasaron en primer lugar funcionarios vinculados al paquete de medidas que se anunciarán. Estuvieron en la Rosada el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Producción, Dante Sica, de Interior, Rogelio Frigerio, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el titular del Banco Central, Guido Sandleris; el de la Afip, Leandro Cuccioli; y el de la Anses, Emilio Basavilbaso.

Comunicaciones logradas y truncas

El presidente Mauricio Macri intentó comunicarse con todos los candidatos que participaron de las Paso.

Primero llamó a José Luis Espert y a Roberto Lavagna, quienes amablemente lo atendieron. Juan José Gómez Centurión también accedió a la comunicación.

En cambio, ni Fernández ni Nicolás Del Caño respondieron el celular. La estrategia corta de Macri consistirá en mostrarse gestionando, activos, realizar anuncios económicos antes del fin de semana y retomar la iniciativa política tratando de obligar al Frente de Todos que explique sus propuestas.

El dólar volvió a subir

El dólar subió ayer un peso, a $53,26 para la compra y $58,33 para la venta promedio, y así parece haber encontrado un nuevo piso tras la derrota electoral del Gobierno en las Paso.

En dos días, la divisa estadounidense acumuló un alza de doce pesos tras la debacle electoral del Gobierno.

La divisa norteamericana llegó a ubicarse por encima de los $60 durante la jornada, lo que obligó al Banco Central a volver a intervenir en la venta de divisas con US$ 150 millones, y subir otro punto la tasa de interés de las letras Leliq, al 75%.

La entidad colocó $ 215.091 millones a una tasa promedio del 74,858%, frente a un rendimiento de 74,841% de la subasta anterior.

La segunda colocación, a ocho días de plazo, anotó un rendimiento máximo del 75% y un mínimo del 72% anual.

En otra jornada caracterizada por la alta volatilidad y tras la debacle financiera registrada el lunes, el dólar volvió a subir, aunque en una proporción mucho menor.

Pese a superar los $60 en el inicio de la rueda, la divisa morigeró el alza para cerrar en récord histórico de $58,30 en bancos y agencias de la city porteña.

Como parte de su estrategia para controlar parcialmente la suba de la cotización, el Bcra subastó fondos de sus reservas por US$ 150 millones en dos tramos.

En el primero, el precio promedio fue de $54,529 mientras que en segunda fue $55,6877.

Ocurrió en una rueda con bajo volumen, por poco más de US$ 600 millones.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), la divisa trepó 5,3% o $2,80, a $55,80, luego de tocar máximos en $57 en el inicio de la rueda.

En el capítulo de la gobernabilidad pondrán especial atención en garantizar el triunfo en la Ciudad para no caer a manos de Matías Lammens, por si creciera en octubre y debieran ir a una segunda vuelta.