Remarcaciones con subas de hasta un 20 por ciento

Con la corrida del dólar desde la mañana del lunes, que fue de los 47 pesos y pasó a costar más de 60, el comercio de Jujuy se vio impactado por la incertidumbre y la especulación de proveedores.

En una consulta realizada por El Tribuno de Jujuy, se observó una remarcación de precios generalizada en varios rubros de entre 15 y 20%, En primer momento fueron los proveedores los que suspendieron ventas o especularon a la hora de definir los precios, y en algunos rubros anunciaron que en estos días se definirían los aumentos.

Por efecto del dólar, propietarios de negocios admitieron las dificultades con proveedores y los ajustes de los precios, que afectaron más a los productos electrónicos, de computación, materiales de construcción, repuestos y otros importados.

"Durante el día de ayer (por el lunes) en horario del mediodía recibimos instrucciones de cambiar diversos precios, sobre todo la línea electrónica fue la más afectada, telefonía celular, televisores leds, y la parte de computación", precisó Daniel Castro, gerente de Cetro Hogar. Además anunció que el incremento rondó en el orden del 15% en promedio en algunas líneas, y en la línea blanca, de lavarropas, heladeras y cocinas, el 10 a 12% de aumento.

No obstante, aclaró que la financiación del Plan Ahora 12 y Ahora 18 sigue vigente, con lo cual aseguró que se sigue vendiendo y que no hay limitación a la hora de vender. Aclaró que la línea de juguetes que se oferta especialmente para este fin de semana por el Día del Niño no tuvo cambios en el precio, excepto en los electrónicos como Play Station, que tuvo aumentos del 15 al 20%.

En cuanto a la venta, debido a la incertidumbre del lunes, según el gerente dijo que fue un día "excelente", que se dio porque la gente buscó hacerse de un bien porque a corto plazo rendirá menos.

El rubro de los repuestos de autos fue otro de los afectados. "Nos complicó bastante las ventas, se siguió vendiendo pero siempre con una suba de un 15 a un 20%, depende de lo que los proveedores no están informando, pero tratamos que se sigan manteniendo las cosas. La gente que compra trabaja con automotores", precisó Rodrigo Bazán.

"Es especulación típica, ya pasó en septiembre del año pasado, hasta que aumentan un 35% ellos se resguardan y luego bajan", detalló en torno a los proveedores, y dijo que algunos mandaron mercadería con subas del 15% pero mandan la mitad o menos del pedido aunque tengan stock.

Este factor fue común. En una empresa de distribución de agroquímicos por sus productos dolarizados se suspendió la venta y cobranzas, ya que las cuentas corrientes van en dólares. No quieren arriesgar a vender, pese a que el campo no puede esperar.

En alimentos es difícil cuantificar porque los supermercados no suelen brindar datos, y habría que cotejar precio por precio. En el caso de productos frescos, una fábrica de pastas, por ejemplo, el lunes también aumentó los precios de sus productos entre 5 y 6%.

En el caso de una distribuidora de golosinas de calle Alem, Eduardo Villafañe dijo que no hubo aumento pero era inminente ayer por la tarde. Y en una distribuidora de golosinas y mercadería explicaron que al menos cinco fábricas suspendieron los envíos pedidos.

Materiales de construcció aumentaron un 15%





Otro de los sectores en los que impactó más la escalada del dólar fue en el de los materiales de construcción. Sólo basta comentar lo que le sucedió a un cliente de un corralón a quien se le había hecho un presupuesto por 44 mil pesos y con el cimbronazo del lunes llegó a 53 mil.

“Las ventas en este momento han quedado varadas, no tenemos cómo reponer mercadería como para seguir vendiendo, y también nosotros con el temor de la suba del dólar tenemos que preveer si seguir vendiendo o disminuir la venta. Es una situación particular y tenemos que ir con pies de plomo”, dijo el gerente comercial del Corralón “El Sol”, Martín Chumasero. Lo dijo sobre la especulación de proveedores, algunos de los cuáles el lunes no querían vender o facturar sino con el precio del cierre del dólar.

El aumentó quedó en un 15% y los productos más afectados por el incremento fueron los hierros, perfilería, cerámica, en los que se remarcó otro porcentaje más. El cemento pasó de 401 pesos la bolsa a 440 pesos. Un factor clave que incide es el precio del flete, que sube cada vez que aumenta el combustible.

En otra ferretería comentaron que la mercadería estaba en Rosario, para ser recogida por el transporte, pero la empresa vendedora retiró la mercadería para remarcar, y al que había solicitado los productos, además de quedarse sin el pedido, tuvo que pagar al local por la estadía de la que había comprado.