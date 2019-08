Se espera una nueva suba en precio de combustibles

Con la brusca devaluación del peso argentino con respecto al dólar en los últimos días, también comenzaron a correr las versiones de un inminente aumento en el precio de los combustibles.

Las noticias que llegan del orden nacional señalan que el aumento se daría cuando se defina el precio de la divisa norteamericana, que entre el viernes y el lunes últimos, con las elecciones Paso de por medio, depreció al peso argentino en un 23%. Muchos automovilistas y transportistas temen que el aumento esté en el orden de ese porcentaje.

"Las petroleras no dieron ningún indicio de aumento de precios, y la verdad no se sabe cuándo ni cuánto aumentará, porque somos los últimos en enterarnos", dijo respecto a estas especulaciones Silvia Ficoseco, referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia.

Indicó que estas especulaciones "más que nada son comentarios, teniendo en cuenta que el combustible está de alguna manera ligado al dólar, y son comentarios los que corren pero no hay ninguna certeza".

"Tampoco puedo decir que el precio del combustible no estaba retrasado, porque hasta hoy (por ayer) estaba bien con el dólar anterior, pero con esto que el dólar sube y baja no tengo idea. Hasta 48 pesos yo tenía entendido que estaba bien (el precio del combustible), pero es una pregunta incontestable y a mí me gustaría también saberla", indicó Ficoseco respecto al aumento.

Señaló que "hay más temores periodísticos que de las realidades que nosotros tenemos, es más temor de la gente que lo que realmente nosotros sabemos".

Ficoseco también acotó que no hay temor en que baje la venta de las naftas, y la situación se da al revés, porque "como la gente cree que va a subir entonces se vende más, aunque después del aumento se da con que todo el mundo estamos perjudicados. Con estas cosas se afecta a todos los argentinos, no hay quien no quede perjudicado". Explicó que "nosotros, porque perdemos nuestra capacidad de compra y el argentino igual, absolutamente todos quedamos afectados después de estos movimientos tan importantes y tan contundentes. A mí me parece, salvo los especuladores, después no sé a quién le puede llegar a convenir que pase lo que está sucediendo, así que no tenemos más información al respecto porque son más versiones periodísticas que reales. A nosotros la petrolera no nos informó para nada que vaya a subir el combustible", concluyó.

De todas formas, en algunos momentos de ayer se pudieron ver largas filas de autos en las estaciones de servicio jujeñas, debido a que los conductores decidieron concurrir a cargar combustible para anticiparse a la suba del precio, que en los últimos casos no se informó previamente.