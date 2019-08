Carlos Haquim: “Si Fernández habla de Sala no significa que vaya a influir en la justicia”

El tema de Milagro Sala logró instalarse con fuerza en los últimos días de campaña en Jujuy, ya que el oficialismo basó parte de su mensaje al electorado sobre la supuesta liberación de la dirigente social en caso de que gane el oficialismo.

El vicegobernador electo, Carlos Haquim, se abrió un poco sobre este tema y trató de poner paños fríos a la situación de la ex líder de la Tupac Amaru. “Eso es un tema por el que la gente no tiene que preocuparse. Es estrictamente judicial, más allá del pensamiento de cada candidato. La política no se tiene que meter”.

Por otro lado, Haquim dijo que, si un candidato opina sobre la detención, ilegal o no, de Milagro Sala no debe influir en la justicia. “Si Alberto Fernández tiene una consideración, eso no significa que vaya a influir en la justicia. No creo que sea un tema hoy”.

El mensaje seguramente es para tratar de poner paños fríos sobre la situación de Sala y que la gente esté tranquila.