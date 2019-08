Duro tuit de Casero al Indio Solari: "Ahora que no se va se viene un estadio por el Garrahan, ¿no?"

Días antes de las PASO 2019, en una entrevista radial, el Indio Solari manifestó su opinión sobre la actual gestión de gobierno: "Yo no tengo motor político, no me gusta ese nivel de mirada de la sociedad, pero veo que se están muriendo los pendejos, no hay tu tía. De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo".

El humorista ya había cruzado al músico poco después de la entrevista radial en la que manifestaba su intención de irse del país si el presidente Mauricio Macri era reelecto, y lo describió como un "personaje oscuro".