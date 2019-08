Ignacio Sadir, referente de la CAME en la provincia, dijo que las medidas deberían haber sido más profundas y que las anunciadas solamente van a servir para seguir remando la misma deuda.

Las Pymes de Jujuy dijeron que no ayuda en nada las medidas que anunció Macri

Luego de las Paso, donde el oficialismo quedó muy cerca de perder la presidencia, hizo medidas muy esperadas desde hace tiempo por los argentinos, pero muchos creen que a esta altura ya son insuficientes.

Ignacio Sadir, referente de la Unión de Empresarios de Jujuy y la CAME, afirmó que las medidas hoy por hoy ya no sirven para nada y las Pymes van a seguir endeudándose. “Es totalmente insuficiente para poder recuperar las pymes. No ayudan en absolutamente nada. Estamos hablando de seguir remando en la misma deuda”.

Asimismo, el empresario aseguró que “el sector está muy golpeado y cada vez es más difícil poder hacer frente a los pagos e intereses que tienen los comercios”.

Por otro lado, Sadir adelantó las medidas que debería dar el gobierno para poder empujar al sector hacía una recuperación. “Lo que necesitamos es una ley moratoria de forma urgente, que activen el mínimo no imponible para las contribuciones patronales, créditos para pymes con tasas subsidiadas, que las tasas de servicio sean congeladas hasta marzo de 2020”.