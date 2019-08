"Nuestra propuesta no supone un riesgo de default", aclaró Alberto Fernández

Tras haber conversado durante 15 minutos vía telefónica con el presidente Mauricio Macri, el candidato del Frente por Todos, Alberto Fernández, contó a la prensa que se trató de "una buena charla".

"Me planteó su preocupación, le di mi opinión, planteé lo que era bueno para la Argentina, cómo me parece que se harían ciertas cosas", resumió.

El candidato a presidente remarcó, durante la conferencia de prensa, que "está claro que Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas distintas del país".

Y aclaró, con vistas a las elecciones de octubre y a la mirada económica que tiene junto a su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner, que "nuestra propuesta no supone riesgo de default".

Fernández insistió reiteradas veces en que es el presidente quién debe accionar en este momento "Dejamos un diálogo abierto, pero él es el presidente y no hace falta que me vea, yo no puedo hacer nada, ahora él tiene que tomar medidas", advirtió.

Consultado sobre la disparada del dólar, consideró que la moneda estadounidense "no valía lo que valía, evidentemente algo estaba contenido en el mundo financiero y cuando se conoció el resultado electoral (de las PASO) explotó".

También le pidió al jefe de Estado que tome consciencia de las medidas que se están adoptando. "En este momento tan delicado, le pido que prime su condición de presidente y no de candidato", afirmó.

Para finalizar, expresó: "quisiera que paren de pedir créditos, que la economía se tranquilice, que se ordene, que los que dijeron que íbamos a ser Venezuela se desdigan porque ellos son los que sembraron dudas y generaron este caos, y estoy hablando de dirigentes no de periodistas".