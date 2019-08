El Interbloque solicita la instalación de semáforos

El Interbloque Por Palpalá presentó una minuta de comunicación, solicitando al Ejecutivo Municipal de la ciudad siderúrgica, a través del área que corresponda, gestione la provisión e instalación de semáforos en la intersección de la avenida Congreso y Aramburu en el barrio Alto Palpalá y en la avenida Libertad en su intersección con la calle Colón en el barrio 25 de Mayo.

Son lugares en donde se registraron varios accidentes, sobre todo protagonizados por motociclistas.

A raíz de los potenciales problemas del tránsito y sus consecuencias más serias, de lesiones y muertes en el lugar, los ediles que integran el Interbloque Por Palpalá" consideraron que los accidentes de tránsito pueden prevenirse utilizando correctamente los mecanismos para prevenir y mejorar la transitabilidad en arterias como las citadas en el proyecto a fin de evitar males mayores.

En esta línea de pensamiento, citan en el proyecto que los accidentes constituyen una preocupación mundial, ya que resultan una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con más de 1.200.000 víctimas fatales anuales y son, para los niños y jóvenes, la principal causa de mortalidad. En nuestro país, estos conforman más del 30% de los muertos en el tránsito. Y los peatones son las víctimas más frecuentes, especialmente en las áreas urbanas.

Palpalá no es ajena a esta realidad, sobre todo en puntos de intersección de vías públicas, como son la avenida Congreso esquina Aramburu en el barrio Alto Palpalá, y avenida Libertad esquina Colón en el barrio 25 de Mayo de Palpalá, lugares en donde se registraron varios accidentes, sobre todo protagonizados por motociclistas, siniestros que se agravan por la falta de conciencia en el uso de casco por parte de los conductores de estos vehículos de pequeño porte, señalaron.

Indica la minuta de comunicación que si bien todos los peatones deben cuidarse para evitar ser atropellados, hay dos franjas de edad en las que el peligro es mayor, cuando son niños pequeños y cuando son personas mayores.

Citaron, además que los niños, menores de 8 años, se encuentran en el sistema del tránsito en inferioridad de condiciones; tienen una estatura pequeña que les dificulta, en algunas situaciones, la visión del lugar. A su vez, se ven menos (se puede ver con facilidad a un adulto esperando para cruzar detrás de un auto estacionado, no es así con un niño pequeño).

La amplitud del campo visual de los niños está reducido casi un tercio en comparación con el de los adultos. Tienen dificultades para calcular distancias y velocidades de los vehículos que se mueven en la vía pública. Se distraen con facilidad ante cualquier estímulo, por ejemplo la llamada de un amigo, una pelota que se les escapa, un perro que cruza, un libro que se les cae, señalaron. Por lo que los más pequeños no tienen conciencia del peligro, imitan a los mayores, sin conciencia de los riesgos que éstos asumen. "Por eso, los más chicos deben moverse en la vía pública acompañados por sus mayores y ellos deben darles el buen ejemplo moviéndose con seguridad ya que éstos los imitarán", señalaron.

En cuanto a los adultos mayores, muchas veces tienen problemas para caminar, no ven bien y/o no oyen bien por lo que pueden no llegar a cruzar a tiempo la calle o no detectar vehículos que se acercan a gran velocidad. Por esta razón, es bueno ofrecer ayuda a los ancianos para cruzar si se los ve andar con bastones o caminar muy lentamente, explicaron Rubén Eduardo Rivarola y Fabián Rodríguez.

En ese marco en la minuta de comunicación dijeron que en la actualidad existe el semáforo como un elemento simple que se utiliza en el ámbito urbano para permitir ordenar el paso y el tránsito especialmente de automóviles y otros vehículos a motor en aquellos puntos estratégicos en los que puedan generarse conflictos entre el paso de vehículos o peatones. Es clara la función que el semáforo cumple en este sentido por lo cual también es visible su importancia y necesidad.

Hablar del semáforo es referirse al más importante elemento de control de tránsito, pues este aparato regula la circulación en las vías con mayor flujo de vehículos. El Código Nacional de Tránsito define al semáforo como un dispositivo electrónico para regular el tránsito de peatones y vehículos mediante el uso de señales luminosas.

En Palpalá ya existe conciencia colectiva en cuanto al uso del semáforo, razón por la cual se torna imperiosa su instalación en los puntos mencionados, señala la iniciativa de los ediles.

Preocupa especialmente que el peligro es mayor, cuando son niños pequeños y personas mayores las que se movilizan por la zona.