Inminentes subas en pan, carnes, verduras y frutas

Es inminente que tras el incremento del dólar el aumento se traslade a los alimentos. Debido al incremento en el precio del trigo se estima que se trasladará a la harina y al pan. El Centro de Panaderos de Jujuy se reunirá hoy, a las 21, en Cerro Aguilar 612 para dirimirlo.

El pescado aumentó alrededor del 15%; y en carnes se espera que la semana próxima se anuncie pero sí aumentaron la llama y el cordero. En verduras y frutas no hubo cambios pero el costo de los fletes, sobre todo entre los productos que llegan del sur, se podrían generar aumentos.

El pan es uno de los alimentos más consumidos. Si bien aún no ha tenido suba en su precio el tema está previsto discutirse esta noche. "Hemos mandado a pedir cosas y nos han dicho que hasta que no haya un panorama claro con respecto al dólar no nos pueden dar precio, ni harina, grasa ni nada", explicó Luis Cucchiaro, de la panadería San Martín. Explicó que la lista de precios es la misma de marzo, el kilo de miñón a 80 pesos y a 110 pesos el kilo de bizcochos.

"Lo que sí ha pasado es que ha subido el trigo, que cotiza en Chicago y en dólares. La referencia que tenemos en todo el mundo es el mercado de Chicago. Si bien es cierto que no es pleno el precio porque hay que sacarle retenciones acá, fletes y demás, es la referencia. Hoy el trigo está costando 10.280 pesos la tonelada (tn), estaba a 9.010 pesos el día 6, subió algo más de mil pesos la tn", precisó Adrián Lipchak de un molino local y detalló que supone un aumento del 15%.

No obstante explicó que el rendimiento del trigo es del 70%, es decir que de lo que se muele 10 salen 7 kilos. Explicó que el valor de la harina aún no se ajustó pero que va a llegar, y está actualmente alrededor de 850 pesos la bolsa de harina, pero que se incrementará por lo que es inminente que se traslade al pan.

Sin embargo, Lipchak explicó que muchas veces suele justificarse los aumentos de pan en el costo de la harina, pero aclaró que en realidad la harina en la estructura de costos del pan representa entre el 14 y 25%, y el resto está dado por otros insumos, energía generalmente eléctrica en las más pequeñas, y los empleados. Dijo que depende de la escala de la panadería.

El pescado es algo que sí registró un incremento de 15% y es que según el propietario Ángel Sanguedolce de la pescadería homónima, el problema es que los proveedores no quieren vender. Explicó que el sábado subió 10 pesos, y pasó de $ 120 a $ 130 y la merluza de $ 240 a $ 260.

En el caso de los pollos, si bien en el Mercado Central los puestos de venta aseguran que no hubo ningún incremento y se mantienen los precios, desde una avícola local de avenida Hipólito Yrigoyen al 100 Eugenia explicó que ya hubo un incremento y rondó entre el 10 y 15%, Es que una caja de 20 kilos de pollo costaba 1.050 pesos y su nuevo precio es de 1.250, desde el martes.

"No hubo aumento, para nada, está normal", dijo Marta Cruz y detalló que el kilo de pollo fresco continúa a 95 pesos y las milanesas a 185 pesos. En tanto, Mariel Tolaba coincidió y también en el precio de 95 pesos, pechugas a 220 pesos, patas y muslo a 150 pesos.

En mercadería, poco

En cuanto a la mercadería, en un minimercado de avenida Almirante Brown, Gabriela Tejerina explicó que no hubo aumentos porque "los proveedores grandes no están mandando. Lácteos no subió nada, un poco la harina que teníamos en oferta, ahora está en 300 pesos el fardo de 10 kilos, antes su precio era 280 pesos; y el aceite muy poco, 10 pesos, porque trabajamos con marcas económicas". En tanto, en otro comercio ubicado en la misma calle, en diagonal, explicaron que por ahora no hay aumentos pero se esperan para la próxima semana.

Carnes y verduras con posible aumento

Las verduras y frutas aún no tuvieron impacto en el Mercado de Abasto pero estiman que podría aumentar la papa, porque viene del sur por el aumento del flete, y es que de 260 pasó a 280 pesos la bolsa.

“Hoy se va a saber porque es el día de compras, seguro porque aumentó el gas oil y la fruta viene mucho de Mendoza”, explicó Isabel Rodríguez. La frutilla está entre 450 a 480 pesos la caja, manzana de 950 o 1.000 pesos la caja, palta a 2.200 y kiwi a 1.200. En tanto, Rosita Vilca explicó que la verdura se mantiene hasta el momento, y sólo aumentó el pimiento rojo que está a 180 pesos el kilo y el zapallito pasó de 20 a 40 pesos.

Las carnes

En la carne algunas carnicerías cerca del mercado coinciden en que aún no hubo aumentos pero que anticipan un 20%.

“No hay novedades de aumento, sí un anuncio no oficial de que habrá la próxima semana pero hasta ahora está todo igual, sería de entre un 20 y 30% si es que hubiere, no es oficial todavía”, explicó Juan Corimayo de una carnicería de Almirante Brown. Dijo que mantienen los precios, sobaco a 200 pesos, paleta a 250 pesos y el lomo a 355 pesos.

“Hay un aumento de 5 al 10% y bueno vamos a tratar de equilibrar los cortes porque la gente busca más los precios, no lleva la misma cantidad que antes, lleva 150 a 200 pesos, por montos”, explicó Miguel Jerez, quien explicó que el aumento fue de 10 pesos en cada corte de otra carnicería del Mercado Central y sobre precios dijo que está a 300 pesos en adelante.

En otro puesto de carne de llama Matías Laureano informó que aumentó 5 pesos por kilo desde el lunes. La paleta de llama y costilla pasó de 195 pesos a 200 y la pierna de 215 a 220 pesos, y el cordero de 225 a 230.