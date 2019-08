Jóvenes solidarios festejarán el Día del Niño

Este domingo celebramos el Día del Niño. Ante la difícil situación económica por la que atravesamos en el país, un grupo de jóvenes periqueños tienen como premisa "que ningún niño quede sin festejar su día", es por ello que llegarán hasta Finca El Pongo para celebrar junto a los pequeños de ese lugar.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Ángel Sapag, que es quien lleva adelante la organización de este evento, y dijo que "sacamos un bono contribución y con lo que recaudamos alquilamos peloteros para que los chicos se diviertan. El domingo vamos a tener pintacaritas, DJ, baile, magia". Los niños de El Pongo la tarde del domingo podrán disfrutar de un rico chocolate acompañado de facturas que los mismos organizadores realizarán y estará acompañado de gaseosas, entre otras cosas. "Aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo con juguetes tanto para niños o niñas, que sabemos que es lo que todo chico espera ese día. Calculamos que esa tarde compartiremos con cien niños y la idea es que ninguno se quede sin su regalito y también vamos a repartir bolistas con golosinas.

Y aquellos que puedan acercarnos ropa en buen estado, será bienvenido", aseguró Sapag. El festejo se realizará en la casa de una familia en diagonal a donde se encuentra la escuela rural Nº 298 "Plinio Zabala" y será a partir de las 15.30 hasta las 19, teniendo en cuenta que los chicos que asistan viven en las distintas fincas de la zona y tienen que volver a sus hogares antes que oscurezca. Consultado sobre esta iniciativa dijo que "hace cuatro años que realizo este tipo de actividades y siempre lo hago "bajo poncho" para que no se crea que es una movida política. Siempre hay mucha gente que me ayuda, el año pasado festejamos Navidad y conseguí juguetes para muchos chicos y aquellos juguetes que no se encontraban en condiciones, los acondicionamos, así todos terminan con una sonrisa, además, hicimos 200 panes de Navidad. También realizamos la Cena Blanca solidaria pensando en aquellos chicos que finalizaban su secundario y no podían pagar su tarjeta y hubo personas que me ayudaron con el salón, la comida, la bebida, entre otras cosas y durante el invierno estuvimos conteniendo a las personas en situación de calle, llevándoles abrigo y comida caliente", expresó. Agregó que quienes deseen donar juguetes, golosinas o ropa y no puedan hacerlo llegar, se compromete a pasar a buscar la donación por domicilio. Aquellos que quieran colaborar pueden comunicarse al 3885185679, facebook Kelo Sapag o al 3884322710 o acercarlo a Inka Cross Fitness en avenida San Martín 60, ciudad Perico.

En Palpalá

En Palpalá el veterano de Malvinas Daniel Chara organizó un festival para agasajar a los niños el 25 en la cancha del Club Gamberro, del barrio Sarmiento. Necesitan juguetes, leche, chocolate, golosinas y facturas.

En San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Subsecretaria de Cultura, Turismo y Eventos, invitó al festejo del Día del Niño que se llevará a cabo el próximo lunes desde las 14 en la plaza General Belgrano. En la oportunidad, cerca de cuatrocientos juguetes, entre ellos treinta bicicletas, se sortearán entre los pequeños que asistan a la convocatoria.

La secretaria de Desarrollo Humano, Gisel Bravo, dijo que los chicos y su familia podrán disfrutar de “una jornada diferente. Tendremos diferentes stands de juegos que vamos a armar desde el municipio, todo gratis”.

Agregó que “en el escenario central se realizará el sorteo de los juguetes, habrá espectáculos de arte, música y baile”.

Por su parte, Norma Massa dijo que “desde el área de Cultura se armaron diferentes actividades especiales, nuevos cancioneros, shows de payasos, como para que pasen los chicos una tarde entretenida. Los sorteos van a comenzar aproximadamente a las 17, pero a partir de las 14 vamos a estar con todos los entretenimientos en los stands. Allí los niños jugarán y se llevarán un premio”.