Preocupación empresarial por el grave panorama

Ayer, el presidente Mauricio Macri anunció un paquete de medidas económicas para paliar el efecto de la devaluación. Entre los diferentes puntos, lanzó un plan que les da 10 años de plazo a las pymes para ponerse al día con deudas vencidas hasta hoy, con tiempo para inscribirse hasta fin de octubre. Se ampliará de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pequeñas y medianas empresas.

Paralelamente, en nuestra provincia, desde el sector de empresarios, señalaron que las medidas "son insuficientes", y la situación es grave, acotando que es necesario una Ley Moratoria, mínimo no imponible sobre contribuciones patronales y créditos subsidiados, entre otros puntos.

En ese contexto, desde la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy sostienen que el sector también atraviesa un panorama desalentador y deben asegurarse por lo menos una "mínima venta", para poder solventar los gastos de sueldos y de impuestos.

Tras el anuncio de mejoras del Gobierno nacional, para los distintos tipos de trabajadores (en relación de dependencia, autónomos, monotributistas e informales), El Tribuno de Jujuy consultó a dos empresarios locales para conocer de qué manera impactan las medidas y la situación actual del sector.

El referente de la Came, Ignacio Sadir, consideró que la medida dispuesta para buscar "calma" al sector no revertiría la crisis que atraviesan. "Tenemos una nueva devaluación que nos pone de cara a no saber cuál será el movimiento de los precios para poder llevarlo a nuestras estructuras de costo de las pymes", sostuvo. El empresario planteó que sería conveniente un "verdadero pacto" a través de un acuerdo entre el sector público y privado, sindical y las organizaciones no gubernamentales.

"Necesitamos que se pueda gobernar el país y llevar adelante las situaciones complicadas como el endeudamiento de pymes", mencionó. No obstante, con el fin de impulsar la actividad, recordó que permanentemente realizan actividades tanto con la Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ) y en el Foro Empresarios junto a presidentes de entidades privadas.

Incertidumbre comercial

La titular de la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, Claudia Armata, sostuvo que en estos últimos días llegaron listas nuevas de todos los productos que venden, específicamente de aquellas empresas que comercializan productos importados, mientras que por parte de las nacionales aún no han tenido "grandes" novedades.

"Esperamos ver cómo se acomodan las cosas para no actuar de manera precipitada", dijo. Mencionó así que uno de los problemas que atraviesa el sector se debe a que -pese a que los productos se irán a un costo más elevado- la venta es menor y "si se aumenta el costo del producto no se venderá nada".

Armata agregó que los comerciantes deben tener por lo menos una venta mínima que les asegure el cumplimiento de obligaciones como pagar los sueldos y cumplir con el pago de impuestos. "Las pymes estamos en una situación bastante complicada", insistió. "El incremento de precios en muchos productos no lo hemos aplicado todavía, veremos hasta cuándo aguantamos con los precios viejos", sostuvo.

Sin embargo, agregó que el sector comercial tuvo una reactivación de ventas en el mes de julio. Esto se debió a que se implementaron los planes de pago con tarjeta en 3, 6, 9 y 12 cuotas. "Los planes siguen vigentes y no tenemos novedades de que hayan sufrido alteraciones", resaltó.

Consultada sobre los resultados de las elecciones Paso señaló que las pymes "quieren" la continuidad del Gobierno oficial, debido a que "cada gobierno que asume, cambia las reglas de juego y no se puede hacer proyecciones de ningún tipo, no sabemos qué pasará en octubre y cuál sería el panorama de las pymes", cerró.

Más de 76 mil jujeños tendrán aumento de AUH

Dos pagos extra de $ 1.000 para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la suba del 40% del salario para los usuarios que perciban becas Progresar fueron algunas de las medidas económicas que anunció ayer en conferencia de prensa el presidente Mauricio Macri. Asimismo, el gerente de Anses Jujuy, Carlos Carrillo, brindó detalles sobre los diferentes programas y explicó que el pago de ambos programas será acreditado de manera automática.

Fueron diez las medidas económicas que anunció el Gobierno nacional para aliviar la situación económica de los asalariados y beneficiarios de AUH. A los trabajadores informales y los desocupados se les brindará dos pagos extra de 1.000 pesos por hijo, uno en septiembre y otro en octubre. Esta medida en Jujuy alcanzará a más de 76 mil niños cubiertos por la asignación universal. “Se suma al incremento del más del 40% que anunció el Presidente en marzo que lleva a la asignación a un monto actual de $ 2.652 por cada hijo”, dijo Carrillo.

Además, habrá un aumento del salario mínimo y subirán un 40% las becas Progresar. El gerente explicó que el incremento será aplicado en septiembre. La beca inicial para un estudiante terciario o universitario de una carrera estratégica será ahora de $ 2.520. Para un estudiante de último año de una carrera estratégica, la beca sube a $ 6.440 por mes.

“La sociedad sintió bronca”

La amplia ventaja de 15 puntos de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri obtenida el domingo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) fue analizada por el gerente de Anses, Carlos Carrillo, quien indicó que los resultados han sido un mensaje de un sector muy importante de la sociedad que se sintió “desilusionado”, “con bronca” y que “no ha encontrado en el Gobierno las respuestas a sus situaciones personales y familiares”, sostuvo.

Planteó que desde lo económico ha primado el bolsillo, como generalmente ocurre en las elecciones y que es entendible, por la cual “tomó mucha significancia el discurso de nuestro Presidente, ha tomado ese mensaje, ha realizado una autocrítica y ha mostrado capacidad de acción llevando estas medidas que no sólo tienen que ver con la AUH y el Progresar, sino con anuncios que tengan un impacto económico favorable en más de 17 millones de trabajadores”, indicó.