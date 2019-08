Tradicional Toreo de la Vincha en Casabindo

Cada 15 de agosto, el pueblo de Casabindo se envuelve en un acto de fe en honor a la Virgen de la Asunción con sus peregrinos que arriban desde distintos lados. Entre ellos como también como un acto de fe y valentía se desarrolla el tradicional Toreo de la Vincha.

La fecha es inamovible y cada año gran parte del pueblo se moviliza para el gran momento. Entre ellos la Comisión Protemplo trabaja con un mes de anticipación, cuando comienza toda la programación. Eusebio Ciares es el presidente de dicha comisión, quien en diálogo con nuestro medio mencionó que Casabindo está lista para albergar alrededor de nueve mil visitantes.

Ciares precisó que el pasado lunes 12 llegaron los primeros toros al corral, "están muy bravos, tardamos dos horas en poder hacer ingresar al corral". Se prevé alrededor de 20 toros aptos para el desafío en la plaza Pedro Quipildor. Ciares comentó también que desde el lunes ya se cuenta con la presencia de varios turistas en Casabindo que arribaron con anticipación para presenciar las actividades de las vísperas.

Ciares también anticipó que se prevé la presencia de la reina nacional de los estudiantes, Victoria Telecher, en Casabindo.

De acuerdo al programa oficial, se prevén las actividades tradicionales de todos los años como el arribo de los peregrinos de distintos lugares aledaños, bandas de música, un sinfín de medios de comunicación.

El día central, es decir hoy, se realizará el acto protocolar con la presencia de autoridades gubernamentales de Abra Pampa y de la provincia, entre ellos el gobernador Gerardo Morales. Después la misa central con posterior peregrinación. Luego se prevé la inauguración de empedrado de calles que se encuentran paralelo a la plaza Pedro Quipildor. Al mediodía se ofrecerá un almuerzo a cargo de la Municipalidad de Abra Pampa y finalmente luego de un espectáculo musical alrededor de las 14.30 comenzará el esperado Toreo de la Vincha.

Valeriano Ribero, oriundo de Casabindo, lleva casi diez años realizando el trabajo que se hace en el corral de toros (junto a otros tantos baqueanos del lugar), encargándose puntualmente de la inscripción de los toreros, del sorteo del orden de ingreso y qué toro le toca a cada uno de los desafiantes de sacar la vincha con monedas de plata.

Ribero también se encarga de dar a conocer a los nuevos toreros el reglamento con se cuenta, al que debe aferrarse cada uno de los participantes. Debiendo conocer que no puede maltratar al toro, no tirar la manta al animal, no tirar la manta con fines de sacar provecho para sacar la vincha, no patearlo, no sacar la vincha cuando el animal está tirado en el suelo, esto en tiempo de destreza que se genera torero-toro. "En caso de estar en peligro el torero, allí sí puede defenderse como pueda", aclaró Ribero. "Para la puntuación es eso, sacar la vincha luego de la tercera embestida, pero si sacás la vincha después de una tercera envestida puede sumar puntos al baqueano". Es importante que también estén presentes los dos subsiguientes toreros para auxiliar al torero en acción si así lo requiere.

También es importante mencionar que cada torero debe firmar una declaración jurada donde la Comisión Protemplo se exime de toda responsabilidad ante algún accidente que pudiere sufrir el torero. Cualquier persona mayor de 18 años puede torear siempre y cuando no esté ebrio, en caso de ser menor de edad la declaración jurada debe ser firmada por su padre. "Desde que me hice cargo de esta tarea, tratamos de ingresar el primer toro hacia plaza Pedro Quipildor a más tardar a las 14.15". Ribero aclaró que en los últimos años no se registraron accidentes de gravedad con los toreros.

Por primera vez habrá paquetes de recorridos turísticos guiados por alumnos del Secundario 19 de Casabindo.

Pueblo y tradiciones

Casabindo fue fundado en 1602 por Pedro Zamora a instancias de la autorización del encomendero Cristóbal Zanabria, luego se incorporó a los dominios del Marqués de Tojo, con sede en Yavi.

En el siglo XVI, el pueblo cobró inusitada importancia al levantarse la iglesia, realizada en piedra, adobe y techo a dos aguas de tejas españolas.

En las esquinas del gran atrio, cercado por un muro de adobe de media altura, se ubican las cuatro capillas, “posas” y al centro, la capilla “misere”. La fachada de armoniosas proporciones y diseño austero, muestra dos torres cuadradas rematadas por cúpulas que sirven como campanarios.

En el interior se conservan importantes muestras de pintura cuzqueña, entre las que se destaca una colección del siglo XVII denominada Ángeles Arcabuceros. La iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 y el pueblo recibió el título de Lugar Histórico Nacional en 1975.

Su fiesta patronal, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, se realiza cada 15 de agosto, en donde se lleva a cabo también el tradicional Toreo de la Vincha, arraigada manifestación de religiosidad popular, originaria de la conquista y alimentada con el milenario espíritu kolla de los pueblos puneños, que se ofrece en honor a la Virgen de Asunción. Cuenta con el desfile de imágenes y santos, el imponente baile de los samilantes, vestidos de suris con cuartos de corderos y la corrida de toros. El tradicional toreo es un homenaje que los casabindeños realizan a Pantaleón de la Cruz, según la Comisión Protemplo.