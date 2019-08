Convertir a los niños en "Supér héroes"

Gino Tubaro, uno de los principales emprendedores tecnológicos que dio nuestro país en los últimos áos, estuvo esta semana en Jujuy participando de la jornada “Historias que Inspiran” organizada por el taller “Digit@lers” del grupo Telecom y por el Ministerio de Educación de Jujuy, en una jornada que reunió a unos 500 estudiantes jujeños para alentarlos a seguir con carreras y emprendimientos vinculados a las tecnologías.

En donde habló del trabajo que realiza en Atomic Lab que tiene un fuerte impacto social, sobre todo en los más chicos, que son convertidos en "súper héroes" luego de recibir las prótesis de manos gratuitas de manos y brazos fabricadas íntegramente con impresoras 3D.

¿Cuál es la historia de Atomic Lab?

Atomic nació hace 7 años, cuando le imprimimos la prótesis a Felipe, un chico de Tres Arroyos. Le hicimos una mano, porque la mamá nos pidió una a través de Facebook, y le dijimos “bueno, sí, la diseñamos y vemos que onda”. Lo bueno es que la prótesis le sirvió a Felipe, y pensamos que esto le iba a servir a muchas personas, y vamos a intentar de darle un marco

Así que, de la primera fotito de la mano de Felipe, del muñón, hasta ahora pasamos un montón de cosas, fuimos reconocidos por el expresidente de los estados unidos, Barack Obama como un ejemplo a seguir, y estuvo muy bueno porque sirvió mucho.

Hoy estamos ayudando a muchas empresas, y a mucha gente a cumplir con sus metas, consiguiendo que las prótesis gratuitas.

¿Cómo llegó a vos tu primera impresora 3D?

A los 15 me armé mi primera impresora 3D con materiales reciclados, era recontra básica, que era basada en el proyecto con archivos de dominio público que permitieron diseñar, imprimir y fabricar su impresora 3D.

Me armé mi máquina, porque quería hacer mis inventos de una forma un poco más profesional, y la mejor forma de hacerlo más profesional, primero tenía que tener una máquina que me permita que lo que yo diseñara transformarlo en un objeto tridimensional, y fue así que llegué a tener mi impresora 3D.

¿Cómo fue la evolución?

Quisimos hacer un negocio de venta de impresoras 3D, hace 7 años, cuando nadie las conocía y cuando nadie sabía de qué se trataban las impresoras 3D, entonces nos fue sumamente mal, y de ahí fue que la mamá de Felipe nos conoció y nos dijo “ustedes están haciendo impresoras 3D, ¿por qué no las usan?

Terminamos la primera impresora, la intentamos vender y no conseguimos nada, y de ahí fue que nos embarcamos para el lado de las prótesis.

¿Cómo se fue dando el contacto de la gente?

Fue a través de las redes sociales. Le pusimos mucho ímpetu a la comunicación a través de ahí, y la madre de Felipe nos vió y se contactó con nosotros, y nos sugirió que vayamos por este lado.

Hoy en día el trabajo y la llegada a la gente es a través del “boca en boca”, redes sociales y medios tradicionales.

Si bien se trata de un emprendimiento solidario, la fabricación de manos protésicas es gratis ¿Cómo es el financiamiento de Atomic Lab?

El 100% de las prótesis se fabrican de manera gratutia e, inclusive, si los voluntarios o atómicos necesitan materiales nosotros se los damos sin costo. Hay iniciativas que nos permiten juntar dinero o recibir donaciones de la gente. Las prótesis que hacemos mediante empresas, por ejemplo como hicimos con Ford, que a través del Ford Fun hicimos 102 prótesis, y las entregamos por todo el país viajando en una Ranger solar, “la manoneta”, como le puse.

La equipamos con tres paneles solares, una impresora 3D, y todas esas cosas fueron bancadas por Ford. Y ellos nos entregaron la camioneta para que nosotros podamos seguir haciendo los viajes, por eso parte de los plantes que tenemos van a ir por ese lado.

Despues hicimos con Disney, Telecom, Alliance, que nos dan el dinero para solventar la infraestructura, el taller, pagar tarifas y a los empleados de Atomic Lab.

Ahora somos 18 personas trabajando, desde diseñadores, programadores, contadores, y abogados. Todo lo que un “startup” u ONG básica necesita tener. Además, nosotros hacemos mucho en lo que tiene que ver con investigación tecnológica, por eso tenemos varios programadores.



Además, tienen una red de voluntarios a nivel nacional…

En realidad, es internacional. Tenemos embajadores atómicos en 44 países, son más de 2.000 personas que se dedican a imprimir las prótesis.

El tema con ellos es que, por ejemplo, algunos están en Chile y sale un pedido ahí, les enviamos el mail para que ellos impriman.

También tenemos voluntarios en el Penal de Ezeiza, como así también de Marcos Paz, en Buenos Aires, donde las personas privadas de la libertad son las embajadoras y lo que apuntamos es a bajar la tasa de reincidencia en las cárceles.

Después tenemos escuelas embajadoras, donde se imprimen, diseñan y desarrollan, y hacen toda la impresión de la prótesis en sus escuelas. Y lo interesante de esto es que no es algo curricular, sino que lo hacen para ayudar a un compañerito o amigo de la comunidad que necesite una prótesis.

¿Miden el alcance y el impacto que generan?

Nosotros tenemos una noción, pero el tema es que los archivos se descargaron más de 60 o 70 mil veces. Por ahí son 10 millones de prótesis que no nos enteramos que están hechas. Es muy difícil tener una noción por todo lo de internet, salvo que tengas una que otra métrica, que las tenemos, pero que es insignificante con lo que puede pasar cuando uno abre las cosas en internet.

Hoy la gente, voluntarios o no, puede ingresar a la página de Atomic Lab y descargar los planos de las prótesis de manos…

Tenemos un repositorio de Github y Grabcad ,desde donde se puede descargar. No se pueden modificar porque es algo de salud, o sea que si alguien hace una modificación ya no serían nuestros archivos, no estaría curados por algún ortopedista.

Nuestros diseños son prótesis médicas de tipo 1 no injertables, son todas externas y están hechas a medida, y porque están hechas a medida, son gratuitas y no hay forma de regularizar, ya que no se puede sacar promedios, porque está todo parametrizado, ya que cada persona tiene una prótesis única e irrepetible. Por eso, a cada persona le corresponde un archivo único e irrepetible.