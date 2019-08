Lilita Carrió: "Nos van a sacar muertos de Olivos"

La diputada nacional Elisa Carrió elevó un mensaje esperanzador al equipo de gobierno de Cambiemos, que este jueves se reunió en el Centro Cultural Kirchner en su tradicional encuentro de gabinete ampliado.

Eufórica, "Lilita" recordó: "Como le dije a Marcos Peña, en agosto íbamos a tener una caída y en octubre les ganamos por paliza". La legisladora reiteró que no tiene dudas del triunfo del gobierno en octubre y convocó a "reventar las urnas".

"A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover; nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie", dijo la diputada y fundadora de la coalición gobernante, quien habló "desde el corazón, desde el alma" y fue ovacionada de pie por todos los presentes.

"No se borren, no se borren, los que se borran y especulan son cobardes. Vamos, éste es el momento de la victoria. Esta batalla se gana con el alma, con Dios y con la razón", se despidió entre aplausos.

El candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, fue otro de los oradores. En la misma línea discursiva, planteó: "Hay que tomar las medidas que hagan falta para ganar en octubre y en el balotaje". En ese sentido, pidió trabajar para seducir a los votantes de José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión.

"Tenemos que ir a pelear el resultado, ha recuperar los tres o cuatro punto y que Fernández baje, para poder entrar al balotaje. Los votos tienen que volver a una opción política que pueda continuar este rumbo", enfatizó el candidato a vice según pudo reconstruir Infobae.

El jefe de Estado planteó además que el compromiso que tienen todos los dirigentes de Cambiemos "no tiene que ver con lo personal, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con la fama ni con el poder; tiene que ver con el corazón porque amamos a nuestro país".

Fuente: Infobae