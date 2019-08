Fue al supermercado y le cobraron 3.899 pesos el paquete de arroz

En tiempos de crisis, devaluación e inflación, los precios de los productos se ven tan alterados que muchos empresarios deciden retirarlos de la venta al no tener referencia de cuál debería ser el precio. Pero en un supermercado de San Juan, una mujer se encontró con otra estrategia, que la sorprendió e indignó: un precio irrisorio para los paquetes de arroz y fideos.

El lunes a las 10 de la mañana, en medio de la corrida cambiaria y la brutal caída de la bolsa, la mujer fue a comprar al Hiper Libertad como lo hace habitualmente. Le llamó la atención que muchos productos no contaban con el precio exhibido, pero como encontró varias ofertas de "2x1" o descuentos del 70% en la segunda unidad de algunos artículos en particular, no dudó y, confiada, tomó un paquete de arroz y tres de fideos.

Luego, siguió su recorrida por las góndolas, completó su compra y se dirigió a las cajas. Al llegar el momento en que los paquetes de arroz y fideos pasaron por la caja registradora, se encontró con una inesperada novedad: el precio se había multiplicado infinitas veces.

Le facturaron el arroz a $3.899 y los fideos a $2.599. "Le va a salir un poquito cara la comida", señaló la cajera y le explicó a la mujer que se pone ese precio para "no vender". Al ver el increíble valor de aquellos productos, que suelen estar en la canasta básica a un precio muy accesible, los dejó. Según le contestaron desde la empresa, tenían ese valor "para no venderlos".

Ante el revuelo que causó la noticia, desde el supermercado informaron que se trató de "un error técnico que fue inmediatamente salvado, en el mismo momento". Agregando que "en el ticket, se ve el error ya arreglado en ambos productos". Aunque según el relato de la mujer, ella no pudo comprar los productos y en el ticket aparecen cancelados porque los dejó.

Por último informaron: "Nos pusimos en contacto con la clienta y con Defensa del Consumidor para aclarar la situación. Libertad opera 15 hipermercados, 15 paseos comerciales y 9 tiendas de cercanía. Todas operan con total normalidad, sin faltantes ni problemas de stock. Nuestra vocación es atender a nuestros clientes con los mejores productos al mejor precio".

Por otra parte Máximo Romero Victoria, director en San Juan de la cadena de supermercados, también afirmó que se trató de "un error humano", de tipeo. Según explicó, la información se envía desde Córdoba por medio de Bluetooth hasta la línea de cajas del supermercado. Dijo también que no fue a propósito, ni una estrategia para no vender la mercadería.

