Primer torneo "Al Libertador 2019"

El certamen es organizado por la Escuela Municipal de Boxeo y auspiciado por el gobierno municipal.

La entrada anticipada a 100 y en boletería a 200 pesos.

El pesaje de los boxeadores profesionales Matías “El Fusil” Reyes (Güemes) y Luciano “El Cuervo” Goiris (Tucumán), que pelean por el título Desafío Ledesmense se llevó a cabo anoche en el Salón Murillo del Centro Cultural de esta ciudad. Reyes no logró dar con el pesaje ideal por lo que los entrenadores acordaron luego que el combate se realizaba tal cual estaba programado. Posteriormente los organizadores junto a autoridades municipales y algunos boxeadores brindaron una conferencia de prensa.

Durante la misma se dio a conocer la cartelera boxística por parte de Rubén Maidana.

Serán 11 combates en total y la grilla de peleas es la siguiente.

Amateurs: Peso Pesado: Jorge “Che Che” Yaguamdaire (El Carmen) vs Mario “El Chiquito” Rojas (Güemes) Aníbal “El Pumita” Medinaceli (Ldor) vs Enzo “El Loco” López (Güemes), hasta 54 kilos - Javier “El Gallito” Lazarte (Güemes) vs Mauricio Murúa (Pichanal), hasta 58 kilos - Ernesto Soruco (El Carmen) vs Nicolás del Campo (Tucumán), hasta 69 kilos Juan Herrera (ldor) vs Nelson Romano (pichanal), hasta 69 kilos Javier Broy (Yuto) vs Nicolás “El Melli” Janco (Jujuy), hasta 64 kilos Eugenia “La Leona” Escobar (Ldor.) vs Silvia Figueroa (Yuto) hasta 57 kilos - Sergio “Aplanadora” Pérez (Ldor) vs Rodrigo “El Potro” Álvarez (Güemes), hasta 69 kilos - Luís “El Simpático” Ávila (Ldor) vs Jonathan Rivero (Jujuy), hasta 81 kilos y la pelea exhibición de Juan “Canelito” Villamayor (Ldor) vs Franco Lazarte (Güemes).