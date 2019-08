Recta final del torneo Integración en Luján

La recta final del Torneo Integración de fútbol infantil, en su etapa de zonas, está en marcha. Cada vez falta menos para saber quiénes serán los representantes de la zona Capital en la gran definición que tendrá lugar en Libertador General San Martín durante el mes de septiembre, de este apasionante y convocante certamen que es organizado por la empresa Ledesma.

La zona Capital se disputa en las cómodas instalaciones del Club Deportivo Luján, como sucede desde hace varios años y esta noche se jugarán los partidos correspondientes a la fecha 10, bajo este programa de partidos.

Categoría 2012/2013, en la cancha sintética: desde las 18.30 Club Luján B vs. Escuela de FI Coco Ortiz; desde las 19.15 Las Llamitas vs. Escuela Santa Rita; a partir de las 20 Club Luján vs. Los Pumitas.

En tanto que, en la cancha grande, se jugarán los partidos correspondientes a las categorías 2006/2007 desde las 19.15 Club Luján B vs. Escuela de FI Coco Ortiz; a las 20 Escuela de Fútbol Yamil vs. Escuela Santa Rita; desde las 21 Club Luján vs. Los Pumitas.

Hay que mencionar que el viernes 23 del corriente se realizará la entrega de los presentes por parte de los organizadores a los chicos que participan de este certamen por la zona Capital, donde lo primordial es que aprendan valores más allá de los resultados deportivos. El objetivo es ofrecer la posibilidad a todos los chicos de compartir la práctica del deporte y promover los valores de la integración, la unión, la solidaridad, el respeto y el compromiso.

El torneo reúne año a año a más de 3.000 chicos en sus tres zonas principales de Libertador General San Martín, San Salvador de Jujuy y Yuto. También participan equipos de diferentes localidades de la región de Jujuy y Salta.

Desde el club "granate" se mostraron contentos con lo acontecido hasta aquí. No solamente desde lo deportivo, sino por la confianza que los organizadores depositaron una vez más en el Club Deportivo Luján.