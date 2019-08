Buscan que la bajada de bandera supere los $ 30

Desde ayer, la Cámara de Propietarios de Taxis empezó el proceso de análisis para fijar los nuevos costos de la tarifa de taxis. Según informó a nuestro diario, su titular Miguel Quiroga solicitará entre hoy o el martes próximo una "actualización tarifaria" al Concejo Deliberante de capital. "Estimamos que la bajada de bandera diurna que hoy cuesta $ 24 esté por arriba de los $ 30", sostuvo. Destacó así que durante una reunión con la comisión directiva definirán los números exactos de los costos en servicios particulares y compartidos.

"En ciudades como Catarmaca, La Rioja, Salta, Orán, tienen una bajada de bandera de $ 40 a $ 45", dijo Quiroga, titular de la Cámara.

En declaraciones a la prensa, el integrante del sector, Sergio Corimayo, resaltó que el pedido no está relacionado con la reciente suba del dólar y que la presentación estaba estipulada para este mes. "Es una suba normal que habitualmente se pide en esta fecha para que se aplique en diciembre", dijo.

Tras el último aumento de la tarifa de taxis que fue en el mes de junio, el sector de Propietarios del servicio ya se encuentra analizando una suba en la tarifa de taxis. Actualmente la bajada de bandera diurna ronda los 24 pesos y la bajada de bandera nocturna $ 30. En el caso de taxis compartidos la tarifa diurna cuesta $ 25 y la nocturna $ 30.

Desde la Cámara aseguraron que el costo de las actuales tarifas son bajas en relación a otras provincias. Quiroga planteó que las personas se "alarman" cuando se habla de una bajada de bandera a $ 30 o $ 35, pero dijo que en ciudades con el mismo poder adquisitivo como Catarmaca, La Rioja, Salta y Orán tienen una bajada de bandera de $ 40 a $ 45.

Por otro lado, analizó que el costo del mantenimiento de los vehículos es muy alto. "Entre el viernes y el lunes una cubierta subió hasta un 40 %, mientras que el aceite también", agregó así que se está amenazando con una suba del gas a $ 30 el m3.

Por último, Corimayo mencionó que se trata de una suba normal que habitualmente se pide en esta fecha para que sea aplicada en diciembre.

La opinión de los usuarios

Varios jujeños expresaron que la "crítica" situación económica que atraviesa el país impactó en la movilidad de muchas personas. Algunos sostienen que el principal motivo es la suba de los productos de la canasta básica alimentaria y otros la suba de servicios de luz y gas.

"Siendo titular de un taxi no gasto tanto y tampoco puedo utilizar mi moto para hacer otros trabajos, aunque el precio del combustible se mantenga durante 90 días, en la última suba también influyó en los repuestos y el service", dijo Alejandro Chaile.

"Si tengo que ir a trabajar, voy en auto, pero si es para otra cosa me subo al colectivo y cargo la sube, no tomo el remís", señaló Sofía Mercado. Para la ama de casa Roberta Quispe, una nueva suba en las tarifas de taxis "complicaría tanto el bolsillo de los choferes que alquilan los taxis como a quienes estaban acostumbrados a utilizar el servicio. Mi hijo toma remís todos los días a las 5 y gasta mucho, si llega a subir la tarifa, no sé como hará", dijo.

Un taxista ubicado en calle Dorrego dijo que hoy la gente sólo usa el taxi en ocasiones que llegue tarde a un lugar y para el resto el colectivo.

Los valores actuales de las tarifas de taxis

Uno de los últimos aumentos en las tarifas del servicio de taxis llevados adelante desde la Cámara de Propietarios de Taxis fue a mediados del mes de junio.

Actualmente, el cuadro tarifario del servicio alternativo de pasajeros de los taxis amarillos contempla una bajada de bandera diurna de 24 pesos y la ficha cada cien metros 2,40 pesos. La bajada de bandera nocturna alcanza los 30 pesos y cada cien metros 2,94 pesos.

Mientras que en el caso de los costos del servicio de taxis compartidos se encuentra en 25 pesos la tarifa diurna y la tarifa nocturna se eleva a 30 pesos en los distintos corredores.

La opinión de titulares y choferes de taxi

La tarifa que se maneja actualmente en los taxis amarillos es baja a nivel de otras provincias pero también tenemos que ver el poder adquisitivo que tiene cada una, no todos se mueven de la misma manera. Pienso que subir el costo de la bajada diurna ahora que estamos atravesando una situación económica complicada no sería oportuno para nadie.

Trabajo desde hace cinco años como chofer de taxi y en mi caso no me conviene que suba la bajada de bandera diurna porque eso repercute en una nueva suba del alquiler del vehículo que lo pago diariamente. Además, debido a como se está presentando la situación, la gente ya no sube a los remises y en muchas ocasiones tuve que sacar plata de mi bolsillo para pagar la recaudación al dueño.

Yo soy chofer de taxi. Pienso que una nueva suba no sería buena para nadie, menos en el difícil estado económico en el que se encuentra todo el país. La plata ya no alcanza. En mi caso, esta semana no estuve trabajando bien y es porque todos tienen deudas y gastos, la gente no opta de forma seguida manejarse en remís. Espero que no suba el combustible, porque eso también nos afectaría.

Soy titular de taxi compartido y me parece que una suba en la tarifa de taxi es algo impensado y desmedido a esta altura del partido porque la situación económica no está buena para nadie. No sé si esta suba me beneficiaría pero puede ser que haya menos trabajo, porque la gente está cuidando el dinero. Hoy en día trabajando junto para comer en casa y pagar algunas cuentas.