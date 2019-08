Policías heridos en una persecución a dos "motochorros"

SAN PEDRO (Corresponsal). Dos efectivos policiales resultaron heridos al caer en una zanja, en momentos en que intentaban dar alcance a dos "motochorros", que fueron sorprendidos al intentar perpetrar un ilícito. Los efectivos realizaban un recorrido de prevención por barrio Sarmiento, cuando se percataron de la presencia de los malvivientes cuando se aprestaban a interceptar a una víctima y al dar la voz de alto, fueron amenazados con un arma de fuego por los cacos, los que rápidamente abordaron una motocicleta de gran porte y se dieron a la fuga por caminos internos de la empresa azucarera. La oscuridad reinante y la abundante cantidad de tierra no fueron un obstáculo para los uniformados, que pidieron apoyo, al tiempo de seguir tras los "motochorros", pero la escasa visibilidad sumado al mal estado del camino, no le permitieron atrapar a los sujetos, cayendo a una zanja que había en el sector. Los efectivos fueron asistidos por personal del Same, que luego de brindarles las primeras atenciones, los trasladó hasta la Guardia del hospital "Guillermo Paterson". Fuentes oficiosas indicaron que los malvivientes habrían efectuado disparos cuando se daban a la fuga.

Datos recabados por nuestro diario permitieron saber que el hecho se registró poco antes de la medianoche del martes, en inmediaciones de un camino que separa Lote Parapetí del barrio Presidente Perón. Minutos antes, dos efectivos del Comando de Seguridad y Prevención Ciudadana realizaban el habitual recorrido de prevención, cuando en inmediaciones de una arteria de barrio Sarmiento, advirtieron la presencia de dos personas de sexo masculino que se movilizaban a bordo de una motocicleta marca Motomel, de 150 cc, de color blanco y negro, la que fue sindicada por numerosas víctimas como la utilizada por los "motochorros". Se supo que los sujetos estaban prestos para robar a una pareja que transitaba por el lugar, afortunadamente aparecieron los efectivos, y al dar la voz de alto, los malvivientes sacaron un arma de fuego y tras amenazarlos, se subieron al motovehículo y se dieron a la fuga.

Los uniformados sufrieron golpes el pecho y en el abdomen y fueron hospitalizados. Desde la dependencia policial se dio intervención a la Delegación Fiscal Nº 2, desde donde se dispuso que personal de Criminalística realice las diligencias de rigor y se solicite el informe de los profesionales médicos.

Las actuaciones informativas están a cargo de la seccional 48º de barrio Patricios, con la participación de la Delegación Fiscal Nº 2 a cargo del ayudante fiscal Matías Mora y la Fiscalía de Investigación Nº 12 a cargo del agente fiscal Ernesto Resú