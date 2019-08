Reclamo de comerciantes por carritos gastronómicos

La Cámara de Comercio de Palpalá hizo uso de la banca Nº9 en la sesión de Deliberante local. Lo hizo a través del asesor legal de la institución, Néstor Fabián Acosta, quien planteó la necesidad de regular el trabajo de la venta de comida en la vía pública.

El asesor legal de la Cámara de Comercio en diálogo con El Tribuno de Jujuy señaló que presentaron un proyecto de ordenanza para regular la actividad que desarrollan "los carritos gastronómicos".

En relación al tema planteado en el recinto frente a los ediles, señaló que "en la ciudad existe un vacío legal y esto lo único que hace es propiciar que la actividad se desenvuelva de manera informal sin respetar normas de orden jerárquico superior que tienden a garantizar intereses muy sensibles a la comunidad como la salud púbica y el medio ambiente".

Acosta indicó que de aprobarse la norma, Palpalá sería la primera ciudad en propiciar una iniciativa similar en la provincia, "si bien es cierto, es un tema incipiente, porque es novedoso, la idea tiende a consagrarse, proliferando la misma, sin entender lo que implica la elaboración y venta de comida, un tema muy delicado que implica mucha responsabilidad porque puede ser un foco de propagación de enfermedades infecciosas y toxicas".

Según el asesor legal, de aprobarse este proyecto de ordenanza, estos negocios ambulantes gastronómicos deberían contar con "la provisión de agua potable para la elaboración de los productos y la conservación de la cadena de frío de los mismos, como así también la disposición de los desechos de esta actividad y también el vertido de afluentes con todo lo que se genera de la producción".

Consultado sobre si consideran una competencia desleal para con los otros comercios, dijo que "implica una competencia desleal, porque es una actividad que se desarrolla marginalmente. No se cumplen con las normas tributarias de orden nacional y provincial, no tienen requisitos estrictos en cuanto a la habilitación", señaló.

En tanto remarcó que "para un comercio que está formalizado los controles son muy estrictos en materia de habilitación, el mobiliario, las condiciones higiénico-sanitarias, la tarea para la obtención de la inscripción en el registro de expendio de bebidas alcohólicas y el mantenimiento de esta habilitación".

Consideró que estos requisitos no se cumplen en el comercio informal, "es más esta actividad se desarrolla en horarios nocturnos y jamás hemos visto ningún tipo de control de estos carritos que venden comida al público en general", señaló.

Explicó a los ediles que "lo mejor es que se regule esto a través de una norma, para que no esté sujeto a la discrecionalidad del poder de turno. Ellos tienen leyes de fondo que obligan a hacer estos controles, pero al existir un vacío legal, está sujeto a la discrecionalidad de la autoridad de turno, por afinidad, por la simpatía que pueda tener con alguien, no hacen los controles, tal vez porque me parece una medida odiosa o tal vez inoportuna políticamente, esa discrecionalidad no tiene que existir en una materia tan importante".

El asesor legal señaló estar dispuesto a colaborar con todos los antecedentes normativos, "todo lo que nosotros hemos estudiado, lo ponemos a disposición", expresó, como así también a las reuniones que sean necesarias con la Cámara de Comercio‘, dijo. Acosta remarcó que "creemos que es un tema central y que el Estado a través de sus distintos poderes no se puede hacer el distraído".

Denuncias

Por su parte, Fernanda Guarnieri, tras agradecer a los ediles por escucharlos, señaló que "dada la situación económica, todos sabemos que la inflación es altísima y los comercios formales no pueden trabajar, queremos que los carritos tengan su espacio, queremos que no se pongan en cualquier lugar en la ciudad para que podamos trabajar tranquilos". Explicó que "hay un 40% de comercios formales que estamos luchando contra un 60% de informalidad, es altísimo y lo que se está padeciendo es un montón. Entonces por medio del abogado de la Cámara de Comercio armamos este proyecto, que se lo presentó el año pasado y se lo guardó".

Dijo además que existen muchas denuncias ante la institución, "porque no se puede trabajar de manera correcta mientras estás viendo como venden en la informalidad y no pagan impuestos, no pagan su espacio, por lo que es una competencia d