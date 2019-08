Una chica cuidaba a dos nenes de 7 y 9 años y los terminó violando 

Yeimi Paternina trabaja de cocinera en un restaurante de la ciudad y contrató a una niñera de 22 años para que cuidara de sus hijos de 07:00 a 16:00 de lunes a viernes informó Revista 7.

Sin embargo, pronto la madre comenzó a notar que algo no iba bien con uno de sus hijos, a quien encontraba muy triste.

“Yo veía que él iba mal en el colegio, no era el mismo. Este lunes él decidió contarme que pasaba, me dijo que tenía tristeza, que se sentía triste. ‘Yo no puedo ser feliz, me hicieron daño’” la madre declaró a Televisa.

Cuando Yeimi preguntó al niño quién le hizo daño la confesión del pequeño la dejó perpleja:

“Un día sábado, la niñera me llamó y me llevó a la cama, ahí me acostó y me preguntó que quién me gustaba, yo le dije que una niña de mi edad, luego ella me quitó la ropa y empezó a tocarme”, le contó su hijo.

Yeimi inmediatamente denunció los hechos ante la policía y la fiscalía local está investigando el caso.

De momento no ha trascendido si la niñera ha sido ya detenida.