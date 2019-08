Rubén Rivarola: "Trabajaremos todos juntos por un nuevo gobierno peronista"

En la sede del Partido Justicialista, el presidente del mismo, Rubén Armando Rivarola, junto a Martín Llamas apoderado del PJ y Facundo Figueroa encargado de la Junta Electoral; brindaron detalles luego de conocerse los resultados del escrutinio definitivo de las Paso 2019, sobre como sería la nueva lista pensando en los comicios nacionales de octubre.

Rubén Rivarola, detalló que el "Frente para Todos, logró 188.181 votos y es muy bueno. La gente ha confiado y espero que siga confiando en el peronismo. Hay que felicitar a Carolina Moisés y a Julio Ferreyra, por la excelente elección que hicieron los dos. Nos tenemos que sentir orgullosos que son los mismos votos para presidente" y amplió diciendo que "próximamente el PJ va a tratar de juntar todas las listas para trabajar todos juntos. Todos los peronistas, tenemos que trabajar con el fin de tener un nuevo presidente y una nueva vice presidenta peronistas".

"Estoy muy contento porque muchos pensaban que el peronismo se había terminado y les demostramos a todos que el peronismo esta mas vivo que nunca. Hoy se necesita de todos. Nadie puede decir "esto es mio o que yo lo gane", tenemos que trabajar todos juntos para tener el triunfo rotundo del PJ en Jujuy. Me siento muy contento y ahora todos quieren entrar a la sede del PJ. Las puertas siempre están abiertas para todos y mientras yo esté en la conducción del partido, será para todos", manifestó el titular del Partido Justicialista.

En tanto que Martin Llamas, apoderado del PJ, comentó que "durante toda la semana lo estuvimos comentando. Primeramente, hoy recién nos acercaron los resultados definitivos. Hay que pasar estos resultados a la Junta Electoral del Frente para Todos, presidida por Facundo Figueroa y luego de hacer los análisis pertinentes, bajo el sistema D'Hondt. La conformación sería con Carolina Moisés, Julio Ferreyra y en tercer lugar una mujer. No obstante, no me quiero aventurar, porque la junta electoral va a darlo a conocer de manera pertinente porque es un tema legal" y agregó que "la próxima semana o bien en los primeros días de la siguiente, se conocerán los nombres de la lista".

Mientras que Facundo Figueroa, presidente de la junta electoral, explicó que "fuimos notificados hoy. Nos estamos convocando en la Junta Electoral, que como saben es un cuerpo colegiado, compuesto hoy por ocho miembros. Son cinco miembros titulares y tres miembros que los ponen las listas. Tenemos que juntarnos y dividirlos por el sistema D'Hont. Vamos a dividir las bancas conforme a los votos que cada uno de los candidatos sacaron en las elecciones Paso".

