Una abuela de 88 años murió tras ser violada y haberla cortado en varias partes de cuerpo

Los servicios sanitarios trasladaron a la mujer al hospital donde los médicos descubrieron que tenía varios cortes en el tórax, abdomen y en las ingles de distinta gravedad. También hallaron heridas que apuntaban a que las mujer había sufrido una agresión sexual.

Los médicos, tras encontrar todas estar heridas notificaron los hechos a la policía que aún sigue buscando al presunto autor de la agresión. Según informa el diario Levante-EMV, los pezones de la mujer habían sido amputados.

En total el forense contó treinta heridas recientes y otras más antiguas en el cuerpo de la mujer fallecida. Las más antiguas se le habían infectando causándole también dolores que agravaron más su situación. La mujer también presentaba heridas en los tobillos, posiblemente porque estuvo atada durante la presunta violación.

La mujer no logró recordar su nombre y al no llevar ningún tipo de identificación se desconoce su identidad. Lo único que logró contar es que ella vivía en la calle y que no tenía familiares ni amigos. Respecto al origen de las graves lesiones que presentaba no supo identificar al autor u autores de las mismas.

El pasado miércoles el cadáver de la mujer, todavía sin identificar, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde la autopsia determinará la causa exacta de su muerte. Las investigaciones para averiguar qué fue lo que le ocurrió y quién está detrás todavía continúan abiertas.