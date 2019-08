Pichetto descartó una renovación del Gabinete: "Macri no me ofreció nada, no nay nada cierto"

l candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, descartó este viernes que se produzcan cambios en el Gabinete nacional al sostener que, "si bien son decisiones que toma el presidente Mauricio Macri, no se ha hablado sobre ese tema".

Qué dijo. "Los rumores de cambio de Gabinete forma parte de algunas situaciones que tienen que ver con la derrota electoral, pero no hay ningún tipo de cosa cierta. He estado con el presidente, que en ningún momento me ha ofrecido nada, y descarto absolutamente esa versión: no hay ningún dato que indique un cambio en el Gobierno", aseguró el senador en una entrevista con Radio Mitre.

De esta forma, Pichetto se refirió a las versiones que circularon desde la noche del jueves respecto de la posibilidad del alejamiento del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Por otro lado, cuestionó el concepto de "transición" al sostener que es "erróneo" utilizarlo y que parte de "analistas políticos se equivocan" al expresarse de esa manera.

"Es una anomalía al concepto de transición, me parece que no se interpreta correctamente el sistema institucional argentino, ya que el presidente está en pleno ejercicio de sus poderes y las elecciones son en octubre", destacó

Además, dijo que "si se repite el resultado, cosa que dudo, a partir de allí, con un resultado efectivo, se puede abrir un proceso de transición, de diálogo, de acuerdos lógicos y razonables", afirmó. Pichetto agregó que Juntos por el Cambio "ahora" tiene que "remontar desde abajo, pero el presidente no ha perdido".

"Ahí también hay un error de los analistas políticos porque su caudal electoral se ha mantenido, solo ha habido una variación de 3 puntos", enumeró. Y consideró que "en octubre Juntos por el Cambio va a hacer una elección mucho más fuerte. Vamos a estar con mucha probabilidad de ir a un balotaje".