"Trabajaremos juntos por la fórmula peronista"

El presidente del Partido Justicialista jujeño celebró ayer los resultados obtenidos en las Paso y dio a conocer las cifras del escrutinio definitivo.

Las autoridades del PJ destacaron que los electores de las tres listas justicialistas no combinaron boletas.

Rubén Rivarola, titular del PJ jujeño, expresó su orgullo por los resultados obtenidos en las Paso y destacó el hecho de que las tres listas del Frente de Todos apoyaron la fórmula presidencial Fernández - Fernández sin realizar combinación de boletas, ya que la cifra obtenida en la categoría presidente fue de 188.716 votos y en la categoría diputados nacionales las tres listas justicialistas suman 188.181 votos, lo que demuestra "el apoyo que Jujuy brindó y brindará desde el peronismo a la fórmula presidencial Fernández - Fernández".

Rivarola indicó que "la gente ha confiado y espero que siga confiando en el peronismo. Hay que felicitar a Carolina Moisés y a Julio Ferreyra por la excelente elección que hicieron. Nos tenemos que sentir orgullosos de los resultados, más teniendo en cuenta que antes de las elecciones muchos creían que el peronismo estaba muerto, hoy estamos de pie y con excelentes resultados".

Al mismo tiempo indicó que con miras a las elecciones de octubre es necesario un trabajo en conjunto: "Las puertas del partido están abiertas a todos los que se quieren sumar para trabajar. Todos los peronistas tenemos que trabajar con el fin de tener un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta peronistas", sentenció.

"Muchos pensaban que el peronismo se había terminado y les demostramos a todos que el peronismo está más vivo que nunca. Hoy se necesita de todos. Nadie puede decir "esto es solo mío o yo lo gané", tenemos que trabajar todos juntos para tener el triunfo rotundo del PJ en octubre. Me siento muy contento y quiero que sepan que las puertas del partido están abiertas para todos. Mientras yo esté en la conducción, el partido será para todos, no habrá decisiones a dedo", manifestó el titular del Partido Justicialista.

En tanto que Martín Llamas, apoderado del PJ, comentó que según la estimación que se pudo hacer aplicando el sistema D'Hont, "la conformación de la lista sería con Carolina Moisés en primer lugar, Julio Ferreyra segundo lugar y en tercer lugar Luciana Santillán".

El presidente de la Junta Electoral del Frente de Todos, Facundo Figueroa, confirmó que se aplicará el sistema D'Hont para la conformación de la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones de octubre.

Explicó que "estamos convocando a la Junta Electoral, que es un cuerpo colegiado, compuesto hoy por ocho miembros, cinco miembros titulares y tres miembros que representan a las listas que participaron. Cuando nos juntemos haremos los cálculos y quedará conformada la lista".

Figueroa acotó que se aplicará la Ley de Paridad de Género para la conformación de las listas y que la fecha para la presentación ante la Justicia Electoral nacional es el 7 de septiembre.

“Puertas abiertas”

El titular del Partido Justicialista jujeño, Rubén Rivarola, destacó el apoyo de la ciudadanía a la propuesta justicialista y aseguró que todos los candidatos trabajaron con un mismo propósito: ganar la Presidencia de la Nación.

También destacó la pluralidad que hay en el partido y la apertura hacia todos los sectores.

“Siempre dije que las puertas del partido estaban abiertas, Nadie me quiso creer cuando dije que mientras yo esté en la conducción será un partido de todos. No hay excepción ni marcados con el dedo, todos tuvieron la posibilidad de trabajar en alguna lista o conformar una lista. Yo nunca dije esta lista sí, esta lista no. Es la primera vez, en la historia, que se salió a pelear por cada diputado nacional. Me siento feliz por eso”, acotó. “Hoy demostramos que estamos más fuertes que nunca, vamos por la Presidencia de la Nación y por muchas cosas”, concluyó.