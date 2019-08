"Busco transmitir la riqueza de las Yungas"

Movilizado por el interés de transmitir la cultura de las Yungas, Juan Pablo Ramírez pinta murales y cuadros en los que la temática central es siempre la naturaleza de esa zona geográfica de nuestra provincia. En el mundo de la pintura lo apodan "yungas", haciendo alusión al ímpetu con el que busca difundir su cultura.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Juan recordó que desde muy pequeño supo que quería ser pintor porque tenía un mensaje que quería transmitir, ese mensaje es la revalorización de la cultura de las comunidades originarias de las Yungas. Dijo que el primer impulso en el camino de la pintura fue en segundo grado de la escuela primaria, cuando con 7 años ganó un concurso de pintura en la localidad de Calilegua. Luego y debido a que vivía a unas pocas cuadras del museo de Libertador General San Martín, tuvo la oportunidad de conocer muchos pintores y diferentes artistas que le permitieron adquirir los conocimientos necesarios para destacarse en el mundo del arte.

Hace 9 años atrás pintó su primer mural con solo 11 años. Cuando recordó aquella experiencia indicó: "Yo tenía ganas de pintar en un lugar más grande, quería plasmar lo que hacía en mis cuadros en un lugar donde muchos lo pudieran ver. Justo una iglesia me pidió pintar un mural, y el tema era "el paraíso", pero yo como siempre quería poner algo de las Yungas y pude dejar mi impronta y ahí empecé en el mundo del muralismo".

"Recuerdo que desde muy pequeño asistía a todos los encuentros de pintores que había en Libertador y Calilegua. Allí aprendía de los artistas que le presentaban los secretos de la pintura, dado que nunca tomé clases de pintura o dibujo sino que mi formación fue autodidacta. Hoy muchos pintores se acuerdan de ese niño inquieto que se metía por todos lados", acotó Ramírez.

En el 2012 recibió la primera invitación para un encuentro de muralistas y desde esa fecha hasta hoy lleva 50 participaciones en encuentros en el país, también en Chile y Perú y en noviembre viaja a México para participar de un encuentro internacional.

Sobre la preponderancia de los motivos relacionados a la flora y fauna de las Yungas en todas sus obras, Juan comentó: "Desde muy chico me llamó mucho la atención la naturaleza, creo que además de pintor me hubiera gustado ser biólogo, siempre me gustó observar a las plantas y a los animales y eso es lo que transmito en mis trabajos".

Sobre los proyectos que impulsa en la actualidad indicó que dicta talleres de dibujo y pintura y organiza eventos junto a un grupo de artistas denominado "Alquimia".

"Pintar para mí es todo, es el impulso de todos los días. Quiero seguir trasmitiendo la paz y tranquilidad que me brinda la tierra y también sus conflictos. El arte me potencia y me empuja a seguir caminando y aprendiendo", acotó.

Sobre los proyectos a futuro indicó: "Mi sueño es exponer y transmitir mi cultura hacia otras provincias y el mundo. Creo que muchos no nos conocen. Siento que también puedo transmitir un aliento a otros chicos que están buscando su camino en el arte o en otro oficio. No se trata de quedarse siempre en el mismo lugar, sino de ir creciendo".