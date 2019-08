"Darle la libertad a los chicos de que sean lo que quieran ser"

"A él le tocó nacer siendo hombre en otro cuerpo y se aceptó así. Desde los dos años que ya sabía quién era y lo que quería. Eso siempre lo tuvo claro, siempre estuvo convencido y se identificó con la masculinidad", mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy, Fernando, padre de Axel de 12 años, el primer niño trans de la provincia.

Axel es el nombre ficticio que nuestro matutino le puso al niño, ya que es muy importante reservar su identidad para protegerlo.

"A los padres que se encuentran pasando una situación similar, les decimos que deben darle la libertad a los chicos de que sean lo que quieren ser y no quitarles eso, darles la libertad de hacerlo para que se expresen como ellos quieren", sostuvo Eva, su madre.

Cuando el niño fue creciendo e ingresó a la escuela fueron percibiendo con mayor profundidad lo que él expresaba, porque no quería usar las mochilas que están puestas por el mercado para nenas, él quería las de varones. "Yo soy un varón y no quiero todas estas cosas", les decía a sus padres.

Al respecto, la madre de Axel comentó que "en la escuela fuimos percibiendo más lo que él quería porque sufrió mucha discriminación. Pero logramos encontrar ahora un establecimiento que lo acompaña y lo contiene".

La escuela está "en un proceso lento pero se está transformando, no al ritmo de la sociedad, de las nuevas formas que se expresa nuestra sociedad, pero si va cambiando", sostuvo Fernando.

En ese sentido, Eva remarcó que "el tema con las escuelas fue conflictivo siempre, hasta que lo aprendimos a manejar cuando dijimos ’las cosas son así y no las vamos a cambiar’. Al principio fue muy difícil, y nos fuimos formando para poder hacerle frente a escuelas, docentes y lo que nos planteaba el resto para que cambiemos".

Siguió diciendo que "fue un proceso que llevamos de a poco y buscamos ayuda para poder formarnos. Está bueno que los padres busquen ayuda, nosotros podemos apoyarlos y les decimos a los que necesitan que se comuniquen con nosotros no solamente por niños trans sino también por elecciones sexuales diferentes que es algo normal". Los que quieran comunicarse con Fernando y Eva pueden hacer al email: pazma ria8819@gmail.com.

El pasado 11 de junio, el Registro Civil le otorgó el cambio de género tras años de gestiones e idas y vueltas, siendo ese el primer caso que se origina en Jujuy. "Quisimos hacerlo antes que termine la primaria para que pueda hacer el secundario con el nombre que eligió. Hay un apoyo muy grande de los espacios de militancia. Ese apoyo emocional de decirnos que "todo está bien" nos hizo mucho bien. La fundación "Andhes" nos dio contención y estamos muy agradecidos", añadió el padre de Axel.

Por último aseguró que "en la familia hay que aceptar esto y ver si vamos a darles un amor condicionado o aquel real que los acepta tal cuales son. Porque hay muchas personas del colectivo Lgtbiq que caen en las adicciones o en el suicidio y eso se puede evitar en la medida que la familia los apoya".

Un consultorio en Jujuy

En el Hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" funciona un consultorio destinado a contener a la niñez y adolescencia trans de la provincia de Jujuy. El mismo está compuesto por especialistas que llevan a cabo un tratamiento en ellos de acuerdo a lo establecido por la Ley de Identidad de Género

El tratamiento consta en un acompañamiento integral, el cual a veces requiere de una medicación. Cuando superan los 16 años recién podrán acceder a un tratamiento hormonal. También brindan apoyo emocional y psicológico.

Un festejo con “matices muy entristecedores”

Desde el área de Derechos de Niñez y Adolescencia de la fundación “Andhes” brindaron un análisis desde el abordaje que ellos realizan sobre la infancia en la provincia.

El tradicional festejo este año tiene en Jujuy “unos matices muy entristecedores con la complicada situación económica y política del país, que desde hace algunos años se han ido acrecentando de manera alarmante. Nos gustaría y anhelamos ver la felicidad de cada niño y niña, pero cabe preguntarnos qué podemos celebrar si observamos cómo aumentó la cantidad de niños y niñas en la venta ambulante o en situación de calle, o en consumos problemáticos, qué podemos celebrar si la violencia que sufren ha ido calando hondo desde el Estado hasta cada uno de sus hogares con la falta de alimentos para comer”, mencionó Roberto Aragón, coordinador de esa área de “Andhes”.

Al respecto, comentó que “los niños y niñas merecen mejores condiciones de vida, necesitan políticas públicas que acompañen plenamente a su desarrollo, que la pobreza y la indigencia no sean la principal problemática estructural con la que se encuentren, no merecen que la violencia los convierta en sospechosos o enemigos, u objetos de decisiones de otras personas por sobre sí mismos en relación a sus derechos y si son mujeres sobre sus propios cuerpos, no merecen que la discriminación los estigmatice por ser diferentes y disidentes”.

Expresó también que debemos atender a las situaciones donde cada niño o niña encuentra una vulneración en su persona y que presenta obstáculos reales en el acceso a sus derechos producto de la ausencia de políticas públicas o presupuesto como inversión en materia de niñez y adolescencia.

“Cuando las instituciones educativas y de salud conjuntamente con sus operadores y agentes no respetan la identidad de género u orientación sexual de la niñez y la adolescencia en general se inscribe en un marco más amplio de falta de capacitación y actualización, de ausencia de buenas prácticas y políticas con enfoques de derecho, de la no implementación de la educación sexual integral, que todas estas luego devienen en casos de violencia, discriminación e invisibilización de realidades que existen”, añadió.

Por último manifestó que “en el día del festejo de la niñez queremos niños y niñas con sus derechos efectivamente cumplidos, que el Estado entienda la prioridad que este grupo merece y termine con las vulneraciones a sus derechos, porque queremos niños y niñas jugando siendo felices y no sufriendo por que sus padres no tienen trabajo o sus madres no encuentran posibilidades de subsistir dignamente, no que existan muchísimos niños y niñas con la preocupación de no saber si alcanza para comer cuando hay hambre”.

No al trabajo infantil

En Jujuy funciona la línea gratuita 102 las 24 horas del día para denunciar casos de trabajo infantil.

En ese sentido, es importante mencionar que la Copreti (Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil) es el organismo gubernamental que trabaja de forma directa en esta problemática en la provincia.

Tras un recorrido de nuestro matutino por la zona de la exterminal se pudo observar algunas situaciones que están a la vista, de niños trabajando.

La mayoría vende bombones u otras golosinas (como él de la foto) y otros hacen lo mismo con bolsas de residuos en colectivos urbanos.

Según la UCA (Universidad Católica Argentina), en 2018 hubo 246.320 chicos más que realizaron actividades productivas y trabajo doméstico intensivo que en 2017; son un total de 1.417.567 niños y niñas trabajadores; los números son similares a los de 2013.