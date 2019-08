Agasajo a la niñez en el predio Jaque

Este fin de semana largo, será propicio para que en los cuatro puntos del departamento San Pedro, distintas instituciones se preparen para agasajar a los niños en su día. Si bien, desde inicio del mes se vienen concretando homenajes para los más chiquitos en algunos barrios y escuelitas deportivas, para hoy y mañana están previstos los grandes festejos.

Uno de ellos es el que realizará la Guardería Infantil Don Bosco, en el predio municipal conocido como Jaque, donde merced a la labor de sus responsables, de las docentes de apoyo de Abrazo Escolar y de jóvenes que pasaron por la querida institución, mañana los pequeños podrán disfrutar de una jornada en pleno contacto con la naturaleza, donde no faltarán los juegos recreativos y entretenimientos.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el "alma mater" de la guardería Petrona Lozano, indicó que el contingente saldrá desde el domicilio de la guardería a las 9, en el colectivo del municipio que el intendente Julio Bravo puso a disposición para el traslado de los niños, padres y docentes. "Todos saben que este día es muy importante para la guardería, desde siempre se ha festejado el Día del Niño, la situación económica por más difícil que sea nunca fue un obstáculo, siempre buscamos, trabajamos, solicitamos apoyo y no nos faltó para homenajear a nuestros niños", dijo la "Mamá" Petro, quien a sus 83 años y con su salud un poco resentida, sigue al frente acompañando a los chicos.

"Me siento feliz porque hay muchos chicos que pasaron por la guardería, como los Tapia que crecieron aquí y que en esta fecha, regresan para ayudar, convocan a todos los exalumnos los que llegan con sorpresas, ellos van a llevar equipos para poner música y dos tortas grandes. Agradezco la iniciativa de las docentes de Abrazo Escolar que golpearon puertas y realizaron gestiones para conseguir lo necesario para que los niños disfruten de un día diferente, a don Eduardo Nelson por la donación del pan para los choripanes, al señor intendente Julio Bravo, a todos, los que con su granito de arena aportado harán posible este festejo", indicó.

Comenzó hormigonado

Personal de la Secretaria de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la comuna sampedreña comenzó con las labores de hormigonado de la calle Salta. En declaraciones a la prensa, el titular del área, Hugo Samman, dijo que los trabajos estaban incluidos “en el programa de pavimentación que firmamos con el Gobierno de la Provincia. Son dos cuadras de cambio total del pavimento de calle Salta, ya se hizo el trabajo de remoción total del viejo hormigón, preparamos el terreno y comenzamos a hormigonar. Una vez terminada esta cuadra proseguimos con la otra”.

Samman anunció que luego pavimentarán cuatro cuadras de la calle Vélez Sarsfield.

Recolección

Mañana en San Pedro no habrá recolección de residuos. El subsecretario de Servicios Públicos, Mariano Solsona, explicó que esta noche “habrá servicio normal y el lunes por la noche no hay servicio por ser feriado”. No obstante, se afectará “una cuadrilla para que haga la ronda del centro”.