Escaso movimiento en las jugueterías jujeñas

El Día del Niño de este año fue uno de los más golpeados por la crisis, según advirtieron los comerciantes jujeños. Tras la disparada del precio del dólar y la devaluación del peso argentino, las familias no realizaron grandes compras para homenajear a los más pequeños, y en algunos casos se volcaron a segundas marcas y juguetes más chicos.

Algunas jugueterías céntricas y las distintas ferias permanecerán abiertas en la jornada de hoy hasta el mediodía.

Ante la incertidumbre que se vivió durante toda la semana, la gente salió a comprar el regalo del Día del Niño a último momento. A pesar de que muchas jugueterías ofrecieron descuentos y financiamiento, los comerciantes afirmaron que las ventas fueron "muy bajas" en comparación con el año pasado, e incluso con las fechas importantes de Navidad y Reyes .

A pocas horas de la jornada tan esperada por los más chiquitos, las jugueterías céntricas y las ferias reflejaban poco movimiento.

Analía Miranda, encargada de la feria municipal que se montó para esta ocasión en el acceso sur de la ciudad, dijo a El Tribuno de Jujuy que la jornada de ayer "fue muy tranquila" y el "movimiento comenzó recién después de las 19 horas".

La vendedora señaló que "la gente busca precios y cuida mucho el bolsillo, porque las cosas subieron bastante".

Respecto a las ventas, Miranda aseguró que "cayeron un 30% respecto al año pasado", y agregó que "la suba del dólar a nosotros particularmente nos afectó mucho, porque nuestra mercadería es importada, la traemos de la frontera y la compramos a precio dólar".

Consultada sobre el precio de los juguetes, la vendedora explicó que "se fueron por las nubes" y que "si bien nosotros tratamos de mantener los precios, aumentaron el doble".

Por otra parte, Benjamín León, propietario de una juguetería céntrica, dijo a El Tribuno de Jujuy que el movimiento de ayer sábado "fue muy bajo comparado con el año pasado, y de los años anteriores".

El comerciante analizó que la situación se dio porque "la gente está muy asustada, no sabe qué va a pasar y no quiere arriesgarse", además consideró que otro factor que perjudicó las ventas fue el feriado "y acá en la provincia cuando es feriado, la gente no sale de su casa".

Consultado sobre el impacto de la suba del dólar en su comercio, León dijo que "tuvo un impacto negativo porque el 70% de la mercadería es importada, incluso la mercadería que es nacional necesita cosas importadas", y agregó: "De una manera u otra el precio del dólar afecta a los juguetes, de cualquier modo nosotros no subimos ningún precio de los juguetes".

Respecto a la caída en las ventas, el comerciante dijo que "no puedo hacerte una estimación, todavía no quise ver los números, porque sé que los números están mal".

En este sentido agregó que "comparando con Navidad y Reyes de años anteriores, este es el año más flojo en ventas que yo me acuerde".

Finalmente, se refirió a las expectativas en el sector y dijo: "Esperemos que repunte" y lamentó que "la gente no puede comprar un juguete, cuando no tiene ni para comer".