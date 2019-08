Enrique Borrelli posó sus ojos en tres jujeñitos

Facundo Galián Báez, Máximo Toconás y Mateo Fernández son los 3 jujeños que superaron la prueba que realizó recientemente Newell’s Old Boys de Rosario en la cancha Municipal de Palpalá.

El coordinador general de fútbol de la "lepra", Enrique Borrelli, entre casi 50 chicos de diferentes edades observó los grandes destellos de los dos extremos por izquierda, Toconás (categoría 2006) y Galián Báez (2001), y también del diestro volante ofensivo, Fernández (2009), para darle el visto bueno y en los próximos días albergarlos por 3 semanas en Rosario para una prueba de adaptación y una posible residencia si reciben el visto bueno durante ese periodo.

En su visita al El Tribuno de Jujuy Galián Báez confesó que "fue buena la preparación de 20 días previos con el profe (Daniel Fernández) y ahora tengo que seguir entrenando y perfeccionarme. Dejé todo en la cancha para pasar la prueba y luchar en este sueño que viene desde chico". Por su parte, Fernández contó que "me gustó todo, desde que comenzamos a entrenar y prepararnos. El día de la prueba estuve nervioso pero me salió todo lo que quise mostrar y por suerte quedé. Me gusta Messi como jugador y trato de imitarlo. Me entusiasma poder ir a Rosario, jugar y divertirme", sentenció.

A la espera de que Borrelli les defina la fecha para recibirlos, los jujeñitos continúan su preparación con el firme objetivo de poder incorporarse a las filas de las divisiones formativas de Newell's y algún día poder llegar a jugar en Primera División.