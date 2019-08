Ganadores de los Juegos Culturales Evita

El Ministerio de Cultura y Turismo, dio a conocer los nombres de ganadores de las disciplinas "Fotografía" y "Cuento" del certamen "Pachamama Joven" y de Adultos Mayores, que participará en los meses de setiembre y octubre en la instancia nacional de los Juegos Culturales Evita.

Así la ganadora del rubro "Fotografía", en la categoría Sub 18, es Azucena Cruz de la localidad de Casira con la obra "Pacha Enamorada".

El trabajo evaluativo se concretó desde el 6 al 13 de agosto y estuvo a cargo del jurado compuesto por Martín Dacal, Adrián Nieto y Jorge Vargas.

Mientras que en la disciplina "Cuento", en la categoría Sub 15 ganó la historia llamada "El reloj en la Pared" de Gabriel de la Cruz Monje, en la Categoría Sub 18 resultó triunfadora Mayra Sánchez por su obra titulada "La Piedra Blanca" y en Adultos Mayores fue elegida María Matilde Ramona Almada con su obra "Lo que no se ve".

Jurado

El jurado en esta oportunidad estuvo integrado por Maximiliano Chedrese Lachat y Efraín Quinteros, quienes tuvieron la ardua tarea de evaluar las obras presentadas.

Cabe destacar que los ganadores de las distintas disciplinas, competirán la instancia Nacional de Adultos Mayores, entre los días 10 al 14 de septiembre en Pinamar y de las Categorías Única, Sub15 y Sub18 lo harán en Mar del Plata del 4 al 9 de octubre del presente año.

La entrega de certificados a los ganadores en el resto de las disciplinas (Teatro, Conjunto musical, Danza, Pintura, Video Minuto) fue días atrás en el parque lineal Xibi Xibi.