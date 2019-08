Gimnasia pagó muy caro sus errores

Gimnasia cayó ayer en su debut en la Primera Nacional. Fue dos a uno en manos de Deportivo Riestra que en su casa no perdonó dos errores puntuales del "lobo". Luego de casi 4 meses sin competencia oficial, desde el principio del partido se vio un Gimnasia parado en campo ajeno, manejando la pelota y por momentos con un dominio absoluto.

Con el esquema 3-5-2 que se lo vio bastante aceitado e hizo ancha una cancha de dimensiones reducidas con Ferreyra y Sanabria, siempre desde los pies de un criterioso Carabajal.

Todo esto respaldado con la postura de Riestra de cerrarse en su campo con dos líneas de cuatro bien marcadas.

A los 6’ ya tuvo la primera el equipo de Herrera tras un rechazo de Frezzoti, jugando como interior, que pudo capitalizar Córdoba. El "10" remató pero se encontró con el oportuno cruce del lateral colombiano Murillo.

En una de las pocas del local, Bravo ganó un córner, cuya ejecución puso de frente al arco, primero a Tovo que pifió la pelota y después a Murillo, quien remató y contó con la salvada providencial de Carabajal sobre la línea. La visita continuó manejando el trámite pero no encontraba la forma de poner mano a mano a sus delanteros. Por lo que no le quedó otra opción que probar de media distancia. Carabajal sacó un débil remate, Frezzoti exigió a Vega con un fuerte derechazo y finalmente llegó la apertura del marcador de la manera menos esperada. Morales en posición de enganche, remató de zurda, pero la pelota se desvió en la espalda de Castillejos e hizo estéril la estirada del arquero blanquinegro para poner justicia en el marcador.

Hasta el final de la primera etapa, el desarrollo se tornó más parejo sin llegadas a los arcos.

La etapa complementaria cambió Riestra la actitud. Salió a buscarlo obligado por el resultado con una presión alta y con las líneas adelantadas complicó a Gimnasia en la salida. Rápidamente los dirigidos por Duro tuvieron una clara con un desborde de Bravo, que no pudo capitalizar Romero. En ese comienzo Gimnasia parecía desorientado y el local lo aprovechó desde los pies de Bravo y Pipino. Este último a los 5 la abrió para el experimentado Montero, quien con un centro atrás lo dejó a Bravo de cara al arco, pero el 10 local definió desviado.

Para completar un mal arranque de la etapa complementaria llegó el primer error decisivo del resultado. A los 15 un buen centro cerrado desde la izquierda de Pipino encontró la cabeza de Tovo para anticipar a un dubitativo Morel. Herrera decidió mover el banco con los ingresos de Gallegos y Virreyra y logró que el equipo emparejara el partido. Con sendos desbordes de Ferreyra y Sanabria estuvo cerca de lograr el segundo gol. En esos minutos se vio lo mejor del encuentro con muchos lapsos de ida y vuelta. Brian Sanchez lo tuvo tras un despeje de Sebastian Sanchez y luego sucedió la jugada clave, cuando tras un remate de Pipipo, Diego Lopez puso la mano para detener el tiro al arco. Mariano Gonzalez, sin dudar, marcó el punto del penal y Bravo cambió por gol con un fuerte derechazo cruzado. El último cuarto de hora se pareció a la primera etapa, ya que Gimnasia volvió a dominar creando situaciones, pero el ingresado Virreyra no estuvo fino. En la primera, de un preciso centro de Sanabria el lungo tuvo la más clara dentro del área chica, pero contó con una notable reacción de Vega y la colaboración del palo. Rápidamente otro ingresado como Juarez lo dejó mano a mano a Ulises, pero el control largo permitió la rápida salida del arquero. Nuevamente lo tuvo tras una habilitación de Morales, pero otra vez Vega le ganó el duelo y así se terminó la historia.

“Herrera quedó conforme

El entrenador de Gimnasia, Marcelo Herrera, quedó conforme con la actuación del equipo en el debut en el campeonato pese a la derrota: “No me parece que no se nos haya escapado el partido. Sino que los partidos se definen por detalles y errores. Nosotros tuvimos errores que pagamos caro. Me gustó que dominamos y llegamos bien pero lo perdimos por dos acciones discutibles”, sostuvo.

Sobre el esquema 3-5-2 que ensayó durante toda la pretemporada dijo que “también me gustó que tuvieron aplicación al sistema y que tuvimos mucho control de pelota.Lamentablemente no pudimos capitalizar en el arco lo bueno que hicimos por adentro y afuera. Igualmente siempre hay cosas para corregir”.

El técnico entró en detalles sobre las jugadas. decisivas del partido. “Nos equivocamos en el primer gol en haber hecho la infracción cerca del área sabiendo que ellos son fuertes en el juego aéreo. Mientras que el penal fue discutible porque para mi le pega primero en la pierna y la mano estaba pegada al cuerpo. El nuevo reglamento dice que si hay un desvío no se cobra mano”, reclamó.

Herrera explicó las modificaciones realizadas durante el encuentro, que sorprendieron en los casos de Carabajal, de buen nivel, y de Castillejos, quien venía dulce de anotar el único gol del equipo aunque, es cierto, con fortuna.

“Los cambios fueron tácticos. Con Virreyra buscamos frescura y de hecho tuvo dos chances claras de gol. Con Gallegos buscamos más posesión y con Juarez profundidad para buscar el empate al final”, contó el DT a la prensa después del encuentro disputado ayer en el Bajo Flores, Buenos Aires.

Por ultimo, “Popeye” dejó un mensaje esperanzador para los hinchas en este campeonato.

“Estamos para seguir creciendo. Me gustó el esquema porque arriesgamos y no nos metimos en nuestro arco. Hay que levantar rápido la cabeza. Estamos para pelear partido a partido. Si no perdemos el orden vamos a dar pelea en el torneo”, declaró ilusionado el entrenador “albiceleste” ya pensando en lo que se viene. El “lobo” recibirá el sábado a Chacarita.

Para hoy



La fecha 1 de la Primera Nacional continuará hoy con dos encuentros.

Desde las 15.30 Chicago enfrentará a Morón en Mataderos. Mientras que a las 21.05 Ferro recibirá a Platense en el barrio porteño de Caballito. Ambos encuentros pertenecen a la zona 1 y serán televisados por TyC Sports.

Atractivos duelos entre equipos de Buenos Aires todos ellos con la intención de ser protagonistas en esta máxima categoría de ascenso.

Hace unos días Valentín Viola refuerzo de Chicago se refirió a las obligaciones del “torito” en la divisional.

“Chicago es candidato por lo que es el club. También los cuatro que bajaron se reforzaron bien. Tigre, por el presupuesto que maneja diferente a todos, en el fútbol el dinero es lo que hace fuerte a un equipo, por los nombres y porque terminó jugando muy bien”, dijo el exRacing Club.

EL ÁRBITRO

Mariano Gonzalez tuvo un aceptable trabajo en el partido de ayer. El penal, la jugada decisiva del encuentro, fue bien sancionado por mano de Diego López. Pero falló también porque antes debió expulsar a Sebastián López por un planchazo sobre “Nacho” Sanabria.

LO BUENO

El primer tiempo de Gimnasia fue muy bueno. Mereció irse al descanso inclusive con más de un gol de diferencia, pero el balón no quiso entrar. El equipo fue superior al dueño de casa, que se limitó a defender al verse superado en las diferentes líneas durante esta etapa.

LO MALO

Los errores garrafales en los goles que le impidieron llevarse algo a Gimnasia y Esgrima, que tranquilamente pudo haber sumado al menos en este debut afista.

Quilmes sorprendió y le ganó a Tigre por 2 a 1

Quilmes venció ayer a Tigre 2 a 1, en la localidad bonaerense de Victoria, por la fecha inaugural de la Primera Nacional del fútbol argentino.

David Drocco y Federico Álvarez marcaron los goles del “cervecero”, y Martín Prost, en contra de su arco, el descuento del local.

El partido se jugó en el estadio José Dellagiovanna de Tigre y fue arbitrado por Pablo Echavarría, quien expulsó en Quilmes a Alejandro Altuna por doble amonestación.

Tigre y Quilmes, con un rico historial de 102 enfrentamientos -43 de ellos en Primera División-, tuvo un mejor comienzo para el equipo de Victoria, con el buen traslado de Sebastián Prediger, pero careció de compañía.

Quilmes buscó ser prolijo en el traslado e intentó aprovechar el contraataque.

Así llegó a la apertura, tras un centro desde la izquierda del lateral Álvarez que bajó Juan Manuel Imbert, de cabeza, para la entrada de Drocco que definió cruzado.

Tras el gol, Diego Morales y Walter Montillo buscaron asociarse más, sumado a los intentos por derecha de Fabricio Domínguez Huertas y las proyecciones de Lucas Rodríguez por el otro sector.

Pero todo quedó en intentos y Tigre se sumergió en una confusión general, que se ahondó aún más en el descuento del primer tiempo con el golazo de tiro libre de Álvarez.

En el segundo tiempo, Quilmes se animó a más, comandado por Imbert, y solo le faltó precisión, ante un Tigre con más empuje que fútbol y apurado en las decisiones.

Al promediar la etapa, el local se adueñó del dominio territorial pero no tuvo claridad.

Quilmes se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Altuna y Tigre avisó con un tiro en el palo del ingresado Emanuel Dening y luego Prost batió, de cabeza, su propia valla tras un tiro libre de Morales.

Sufrió al final Quilmes -Morales remató apenas afuera en el descuento- pero se anotó un valioso triunfo en el inicio del certamen.

Otros resultados del día de ayer en la segunda categoría del fútbol argentino fueron: Alvarado 1 - Agropecuario 2; Brown de Puerto Madryn 0 -Barracas Central 2; Gimnasia de Mendoza 0 Defensores de Belgrano 0;