Lanzan rifa para cubrir costos de la Cena Blanca

Con el objetivo de cubrir la totalidad de los costos de la Cena Blanca, la comuna sampedreña y las escuelas de nivel secundario de la ciudad lanzaron la rifa estudiantil que otorgará más de doscientos mil pesos en premios.

Cabe mencionar que por tercer año consecutivo la Municipalidad, en un trabajo conjunto con estudiantes, directivos y docentes, asegurará el costo cero de la tarjeta de la Cena Blanca, permitiendo de esta manera que todos los egresados asistan a la fiesta de graduación.

Para garantizar este beneficio se concretó el lanzamiento de una nueva edición de la rifa estudiantil. El acto se concretó en el Salón de la Patria del edificio comunal, con la presencia del secretario de Gobierno, Marcelo Castro; el secretario de Hacienda, Enrique Yapura; el director de Juventud, Iván Wierna; los docentes Soli Correa, de la Comercial 7; Lorena Mirabal, de la Técnica 2, y la alumna Guadalupe Martínez.

En la oportunidad, Castro destacó que con la rifa se pudo alcanzar el objetivo del costo cero de la tarjeta de la Cena Blanca. "El trabajo que venimos haciendo desde hace un par de años tuvo mucho éxito y este año esperamos que tenga la misma aceptación, más allá de la crisis, porque el vecino sampedreño es muy solidario", subrayó.

El funcionario precisó que "la rifa tiene más de 200 mil pesos en premios, tendrá un costo de 150 pesos. No es algo elevado y los premios son muy lindos, porque van desde una moto cero kilómetro, televisores de última tecnología y dinero en efectivo". Apuntó que la comuna dona todos los premios.

El director de Juventud, Iván Wierna, mencionó que habían logrado "formar un solo equipo entre municipio, estudiantes, profesores, escuelas, y así todos alcanzar el costo cero de la Cena Blanca. El municipio pone todos los premios y lo que se recauda va al fondo común, sumado a lo que se recauda en Estudiantina y la elección de reina". Asimismo puso de relieve que esta iniciativa "tiene un espíritu social fundamental para que todos los que este año egresan de la escuela tengan su Cena Blanca".

Wierna aclaró que para los estudiantes no es obligatorio vender la rifa. "El que no quiere vender no lo hace, pero por suerte todos los chicos se sumaron. Tenemos colegios donde los chicos pueden pagar su tarjeta pero se suman a este trabajo en conjunto porque vendiendo la rifa ayudan y colaboran con aquel alumno que no puede afrontar estos gastos marcando un trabajo de solidaridad entre los mismos estudiantes".

Por su lado, la delegada estudiantil Guadalupe Martínez, remarcó que era testigo del "sacrificio que hacen todos los chicos y el importante acompañamiento de la Municipalidad para que todos podamos acceder a la Cena Blanca. No todos tenemos los mismos recursos y con esto le damos la posibilidad que todos puedan disfrutar de su noche, es un recuerdo para toda la vida", aseguró.

Prevención de estafas



GUILLERMO CISTERNA

Una charla taller concebida para prevenir estafas a adultos mayores, se dictará mañana a las 9, en la Casa Municipal de Cultura de San Pedro de Jujuy, organizada por la comuna local y el Ministerio de Seguridad de la Provincia. También contará con la participación del grupo Enlace Comunitario que pertenece a la Unidad Regional 2 de Policía.

El director de Diversidad y Género del municipio sampedreño, Guillermo Cisterna, dijo que la actividad está destinada a adultos mayores y que en ese marco enviaron invitaciones “a los diferentes centros de jubilados que tenemos en San Pedro, lo mismo que al Pami, al Hogar de Anciano, al grupo de Adultos Mayores de la Dirección de Deportes”. Consideró que sería importante que asistieran “los hijos, nietos de los adultos mayores. para tomar conocimiento y así acompañar a sus abuelos”.

En cuanto a la temática, precisó que se iban a abordar cuestiones vinculadas con “estafas por medio de llamadas de teléfono y el viejo y conocido cuento del tío. En San Pedro tuvimos muchos casos y por eso se tomó la decisión de capacitar”, sostuvo al concluir.