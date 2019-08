Envenenamiento de animales domésticos

En los últimos tiempos vecinos de diferentes barrios de Palma Sola se vieron afectados por la mortandad de animales domésticos envenenados por personas que pareciera ser que no tienen otra cosa que hacer daño. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, una vecina del barrio Nueva Esperanza expresó su dolor por la mortandad de sus perros que fueron envenenados. Explicó que lo más triste es que son personas conocidas, del entorno de la misma familia, que no contemplan el daño que provocan entre los propietarios de los animalitos. Según el informe recabado por este diario, esta problemática no solo se concentra en el barrio Nueva Esperanza, sino también en otros sectores de Palma Sola, donde los mal intencionados realizan el daño en horas de la noche, y al otro día los animalitos aparecen muertos. Otra de la problemática animal es el descuido en la tenencia responsable de animales domésticos, ya que sus dueños los largan a las calles sin cuidado alguno, dándose más frecuente cuando una perra está en celo. Esto provoca malestar en el pueblo, ya que es muy peligroso, tanto para los que transitan por las calles o niños que están en las plazas o en los parques del lugar. Este llamado es para que sean responsables de sus mascotas.