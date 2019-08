Macri rindió homenaje a la Madre Tierra con Morales

La mística de la ceremonia de la Pachamama contagió al presidente Mauricio Macri, quien llegó junto a su esposa Juliana Awada, tras recorrer junto al gobernador Gerardo Morales el Aeropuerto y el Ingenio La Esperanza. Fue la tercera vez que el primer mandatario está en contacto con un rito ancestral en territorio jujeño.

Entre humeante incienso y coa, y tras varias horas de retraso, finalmente se concretó la ceremonia al pie de Los Colorados a pleno sol y ante la prensa nacional y local que esperaba declaraciones, que sólo se concretaron en su discurso frente a dirigentes de todo el país y militantes capitalinos y de la zona en el club Santa Rosa.

Macri llegó por tierra alrededor de la 15, por una dificultad climática que evitó que volara como en otras ocasiones a la Quebrada, y fue acompañado de su esposa Juliana Awada y junto al gobernador Morales, su pareja Tulia Snopek, y tras ser recibidos por los funcionarios, comenzaron el rito. A pleno sol se expresó y agradeció por acompañar a los argentinos y pidió seguir haciéndolo, en clara alusión a su candidatura. Luego pidió ayuda para "tener cosechas abundantes para seguir adelante, para construir la Argentina que queremos, en paz, armonía y trabajo para todos". Mientras, antes de ofrendar Morales pidió a la Pachamama "que nos ilumine y nos de sabiduría para quienes tenemos responsabilidades, para no cometer errores, y para que si los cometemos reconozcamos que siempre hay posibilidad de reencausarnos". Pidió también que los ilumine para que haya producción en el país, trabajo, salud para las familias, y para seguir en ese camino que definió como el de "la paz y del encuentro de los argentinos". Segundo después ofrendó una humeante "coa", quinua, tijtincha, además de alcohol y hojas de coca entre otros productos que consideran que son parte de lo que brinda la tierra. Era la tercera vez que Macri estaba en contacto con la espiritualidad, la última de ellas fue en 2017 en la Federación Gaucha Jujeña. El dato lo develó la ministra de Desarrollo Humano de Jujuy, Natalia Sarapura, de larga trayectoria como dirigente indígena y legisladora, y quien encabezó la ceremonia ancestral. Minutos antes reflexionó: "Es en agosto en que Jujuy dimensiona cómo permea la espiritualidad de los pueblos indígenas en nuestra cotidianeidad". Y recordó que es propio sentir el olor a "coa" en hogares y oficinas. La acompañaron los precandidatos a diputado nacional Jorge Rizzotti y Mario Nallar, y es que ratificó que el encuentro posterior con dirigentes también se centró en el fortalecimiento de las Paso. Para Concepciona Méndez, coplera conocida como "La Cianceñita", quien fue una de las activas participantes de la ceremonia, el rito consistió en "leer el espíritu de cada uno de nosotros" y fortalecer a cada uno de nosotros con esa energía milenaria". Fue quien tal como lo antipara entonó con sus pares, coplas en honor a la Pachamama, junto a otros referentes de los pueblos CPI Guaraní y del Pueblo Coya. Fueron varios funcionarios, intendentes y comisionados municipales oficialistas que acompañaron y candidatos que participaron de la ceremonia, entre ellos invitados que llegaron especialmente para ello. Entre ellos arribó José Cano, actual legislador y ex referente del Plan Belgrano Cargas, Domingo Amaya del mismo programa, entre otros invitados, además de delegaciones de simpatizantes que en el predio alentaban a candidatos y referentes.

No obstante, se podía oír la protesta de un grupo de gente que rechazaba la presencia del presidente aludiendo a una cierta "hipocresía" adherir a la ceremonia de la Madre tierra rechazando el apoyo del gobierno a la actividad minera; quizás contemplando que también arribó Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.

Ponderaron obras y vislumbran continuidad



Previo a la ceremonia de la Madre Tierra hicieron declaraciones algunos referentes políticos. El diputado Alberto Bernis destacó la importancia de la ceremonia y estimó que “el presidente Macri seguramente le pedirá a la Pachamama para que realmente nos vaya mejor a los argentinos, que mejore su economía, que mejore la calidad de vida de la gente”. Asumió la aspiración de que continúe ese proyecto político, en alusión a la candidatura de Macri y aseguró que vino a Jujuy a dar el apoyo a los proyectos que dio a la provincia y ver los problemas sociales, falta de trabajo y justicia social.

En tanto, el intendente Raúl Jorge, planteó que la visita presidencial fue para celebrar la Pachamama que permite reflotar proyectos vinculados al apoyo de la Nación.

“Con Jujuy tiene un trato diferente, especial, apoyando todo lo que hace nuestro gobernador Gerardo Morales y muchos de los que componemos la liga de intendentes”, precisó y recordó que se disfrutó entre otros el aniversario del Parque Xibi Xibi que destacó como un gran acierto por la aceptación que tuvo. Anunció por ello proyectan hacer una segunda etapa que iría desde el vado de Almirante Brown hasta la desembocadura y el Río Grande; y estimó que esto será un impulso a otras obras como el parque de Parque de Alto Comedero.

Sobre el Belgrano Cargas

Uno de los visitantes fue el diputado de Cambiemos y exreferente del Plan Belgrano, José Cano, quien consultado por Belgrano Cargas aseguró: “Jujuy está inserto en todo el desarrollo de la logística del Ferrocarril Belgrano en el Norte”. Dijo que el tren de pasajeros que es un proyecto del gobierno de Jujuy, es un proyecto ambicioso donde también está colaborando el Gobierno nacional.

Sostuvo que si no se hacía el Ramal C 8 no avanzaba, y aseguró que tras modificarse el trazado que iba al puerto de Barranqueros, Jujuy se ve favorecido. Es porque consideró que si se recuperaran los centros de cargas en Güemes, el ramal ferroviario que conecta al NOA con el centro del país, la carga de Jujuy podría ir en tren, y destacó que hay 800 km recuperados a nuevo y que faltarían 400 km más.

Anticipó al respecto que “son 15 mil millones de dólares. El final de obras de todo el ramal Belgrano Norte está planteado para fines del año que viene”.