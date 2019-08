Peligra la fuente laboral de unos 40 taxistas

Unos 40 taxistas perderían su fuente laboral por la finalización de la concesión que tenían hace 40 años para realizar traslados desde el Aeropuerto "Horacio Guzmán" con la capital jujeña y otros puntos del interior, servicio que será cubierto por otra empresa. Piden la intervención del gobernador Gerardo Morales con la administración de Aeropuertos Argentina 2000 para revertir la situación.

Según dijeron desde la dirección de la cooperativa "25 de Mayo" no hubo un llamado a licitación ni apertura de sobres transparente para dar conocimiento a la nueva prestadora que tomará la concesión del servicio de taxis. A su vez, señalaron que la nueva empresa que tomaría el servicio, absorbería al personal pero que hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta para que los empleados no pierdan su trabajo.

Cabe mencionar que cada viaje que realizaban desde el aeropuerto hacia la ciudad capital costaba $800. Según señalaron desconocen si la tarifa se mantendrá o si la nueva concesionaria fijará otro precio.

Daniel Bejarano, presidente de la cooperativa, en dialogo con El Tribuno de Jujuy, dijo que "somos una empresa que está hace 40 años en el aeropuerto, somos 40 familias las que trabajamos y nos están dejando sin trabajo" y denunció que se hizo un llamado a licitación, "pero no hubo pliegos ni apertura de sobres, estaba ya todo armado para una nueva empresa".

"Todo pasa por un negocio oscuro que hay dentro del aeropuerto, las licitaciones de todas las empresas tanto como estacionamiento, transporte, habilitación de confiterías. La otra empresa licitó con mucho menos y salió adjudicada igual, nos están sacando por negocios oscuros que hay en el aeropuerto nuevo por la gran cantidad de gente que va a haber", añadió.

Según expresó Bejarano, "el único que puede solucionar esto es el gobernador, ya hablamos con todos". Desde ayer los taxistas ya no tenían ingreso al aeropuerto porque se les acabó la concesión. "Los muchachos necesitan llevar el pan a la mesa", sostuvo Daniel Bejarano que aseguró que "pese a todos los intentos, se cerraron todas las puertas".