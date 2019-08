Pesar por fallecimiento del médico Hernán Miranda

Un gran dolor en el ambiente de la medicina y de la comunidad en general provocó en esta provincia el fallecimiento del médico pediatra Hernán Fernando "Foco" Miranda.

El médico pediatra se caracterizó por llevar adelante un fuerte trabajo en promoción y atención primaria de la salud en toda la provincia de Jujuy, y participó en la creación de programas e instituciones vinculadas a la medicina, como el Consejo de Médicos.

De hecho, fue uno de los pioneros en la APS (atención primaria de la salud), y gestó la creación de la terapia intensiva del hospital de niños.

Entre sus últimas labores de alto impacto social, estuvo al frente del acuerdo entre el Ministerio de Salud de Jujuy y la Facultad de Medicina de Tucumán, que se materializó en el proyecto "Tucumán-Jujuy Medicina" (Tujume), a través del cual estudiantes jujeños de la citada facultad realizaban prácticas junto a profesionales de la salud en distintos lugares del interior de nuestra provincia, en las denominadas "Giras Tujume".

Su fuerte labor y compromiso con llevar servicios de salud a lugares más necesitados, le valió el reconocimiento de la comunidad jujeña, y hoy un centro de salud en el barrio El Chingo y una calle del barrio Alto Comedero llevan su nombre, al igual que un salón del Consejo de Médicos, además de ser merecedor de otros varios reconocimientos públicos.

Hernán Fernando Miranda también supo ocupar cargos en la función pública, como ser secretario de Salud de la Provincia durante la década del ‘90.

Profunda huella

Tras conocerse la triste noticia del deceso del reconocido médico, varias expresiones de dolor se publicaron en la página de la Fundación Tujume en Facebook, donde se le dedicó al profesional jujeño, nacido en el año 1929, una oración de la Madre Teresa de Calcuta que dice: "Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo./ Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño./ Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida./ Sin embargo... en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado".