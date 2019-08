Piden reincorporación de trabajadores municipales

Por Luis Caraballo

Trabajadores municipales de Yala reclamaron por la reincorporación de dos mujeres que fueron despedidas mediante un decreto a principio de mes y a las que el jefe comunal no recibe en una mesa de diálogo.

Indicaron que las cesantías fueron sin causa de justificación y esperan la inmediata reposición a sus puestos de trabajo.

Se trata de las trabajadoras Miriam Gisela Wayar y Virginia Beatriz Santos, que se desempeñaban en la comuna yaleña desde 2007, pero el Decreto 138/2019 que establece en su único artículo "que se prescinde de sus actividades", sin indicar las causas en ambos casos.

Dijeron que son más de 70 empleados los que se encuentran en situación de jornalizados y temen que se produzcan otros despidos. Acompañaron el reclamo de los trabajadores delegados del Seom de Tilcara, Santa Clara y capital, quienes también pidieron por la entrega de ropa a los municipales.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Oscar Mayón, delegado municipal de Yala, dijo: "queremos su pronta reincorporación porque fueron injustamente despedidas. Para despedirlas tendrían que tener las 15 faltas o un sumario administrativo. Lo que dice es que no hay plata, pero sigue tomando más personal nuevo. Los jornalizados en Yala son 78 y vamos a seguir con las medidas hasta que reincorporen a las compañeras".

Mayón comentó que estuvieron por Casa de Gobierno a la espera que los recibiera el gobernador y también por la Legislatura, pero no obtuvieron respuestas.

"Nosotros no vamos a permitir que sigan avasallando a nuestras compañeras porque son madres, tienen hijos y no vamos a permitir que las traten así, mintiendo o inventando que las compañeras no trabajan. Las compañeras se esmeran en su trabajo, fueron notificadas injustamente, no hicieron un proceso. Porque para despedir tienen que tener un llamado de atención, apercibimiento y recién suspensión", sostuvo Lucía Jurado, dirigente del Seom capital.

En Santa Clara

Situación similar se registró en la comisión municipal de Santa Clara, donde cuatro trabajadores fueron separados de sus puestos laborales y siguen esperando la reincorporación y la entrega del uniforme correspondiente.

Margarita Mamani, delegada del Seom, resaltó que "ahí despidieron también tres mujeres y un varón porque hicieron política para otro y los despidieron así sin informarles nada, sin recibir ninguna notificación, directamente no pudieron firmar la planilla. Despidió a esas cuatro personas nomás, después dijeron que no iban a despedir a más personas, porque si seguían despidiendo ya íbamos a tomar otras medidas".

"Nosotros también pedimos que, a los que estamos en Obras Públicas, nos den la ropa. Ya pedí audiencia para hablar con el comisionado y no me acepta. Le voy a dar una oportunidad más, si no me acepta voy a tomar medidas diferentes porque necesitamos la ropa, los botines. Son dos veces al año que se tiene que dar y en cuatro años nos dieron una sola vez. También pedimos un baño, no tenemos baño los municipales", añadió la dirigente.

Las opiniones

El 2 de julio me presento en mi trabajo, en el área de Rentas de Yala en el horario de la tarde, y no me dejan marcar tarjeta desde el área de Personal. Ahí me notifican de mi despido. Yo trabajaba desde el 2007, en diferentes oficinas, y pido hablar con el intendente Tizón que no me recibió.

Yo recibí la notificación el 2 de julio, cuando estaba trabajando fuera del municipio porque a mí me mandaron a un curso que se dictaba en León. Hasta ahí fueron a notificarme y me ordenaron que firmara una cédula. Al otro día ya no marqué tarjeta. Tizón no me quiere atender.