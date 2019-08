Elisa Carrió sin vueltas sobre las elecciones: "Vamos a ganar en octubre por paliza"

La diputada nacional visitó la exposición de La Rural en Palermo, donde destacó el momento que vive el campo. "En las PASO no nos viene mal un sustito para que nos saquen la vanidad", afirmó.

En el último tramo de la campaña, y un día antes de la visita de Mauricio Macri a Exposición Rural de Palermo, Elisa Carrió pasó por la tradicional muestra, donde vaticinó un triunfo del oficialismo.

"Vamos a ganar en octubre por paliza, y a lo mejor en primera vuelta. En las PASO no nos viene mal un sustito para que nos saquen la vanidad, pero en octubre la República gana por paliza. Yo apoyo ciegamente a Macri, porque mi causa es la República", sostuvo la dirigente chaqueña.

En un contacto con la prensa al ingresar al predio palermitano, la líder de la Coalición Cívica consideró que "Macri merece ser reelecto, porque todavía estamos (en la opción) entre autoritarismo y República".

"Hemos logrado el milagro entre todos los argentinos de que sea después de Marcelo T. de Alvear, el primer gobierno no peronista que termina su mandato, y que no es víctima de golpes de Estado, ni militares, ni civiles, como fue el caso de De la Rúa, o el final anticipado del mandato de Alfonsín", agregó.

Además, Carrió reconoció el esfuerzo de los argentinos para enfrentar el complejo momento económico del país, y expresó: "La vida es dura, yo no puedo pagar nada y estoy fundida, pero vamos a salir de esta difícil situación. Quiero agradecer a todos los argentinos y al campo por el esfuerzo que están realizando para dejar atrás la adversidad".

El momento del campo

Al referirse a la situación actual del sector agropecuario, la diputada nacional reconoció la importancia que tiene el campo en el funcionamiento de la economía: "Más allá de la emergencia que tuvimos el año pasado por los efectos de la sequía, es una maravilla lo que está pasando con el campo, y se observa mucho todo eso con la ganadería en esta exposición", manifestó.

A su vez, reconoció que hay asignaturas pendientes con el sector, pero consideró que "la base está hecha". En esa línea, afirmó: "La base de que no puede soportarse la argentina sobre solamente la producción primaria, eso está resuelto, y que los industriales que han fracasado, han fracasado. No hay ganaderos, ni agropecuarios en los cuadernos".

Sobre las expresiones con propuestas para el campo de los candidatos opositores Alberto Fernández y Axel Kicillof, Carrió dijo que si los productores les creen "es problema del campo".

"A mí, que me tocó estar en la lucha junto al campo desde un primer momento, cuando en 2007 decíamos que eran inconstitucionales las retenciones a la soja en un 35%. No hay cosa que me alegre más que haber puesto el cuerpo adelante en ese momento", manifestó.

Por último, Carrió apoyó la decisión del Presidente de devolverle al sector agropecuario el rango de ministerio. "El campo merece ese ministerio, y me parece que hay demasiada concentración en Dante Sica". Una clara crítica al ministro de la Producción y Trabajo, mientras que elogió la tarea realizada por la Secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher.

Fuente: Infobae